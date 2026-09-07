台鐵準點率與賠償 消基會籲建立旅客為中心制度

消費者文教基金會今天指出，台鐵官方公布的高準點率常與民眾感受有落差，呼籲建立以旅客為中心的準點率與賠償制度。

消基會下午舉行「台鐵準點率漂亮，為何旅客仍常常感受誤點？」記者會。消基會表示，台鐵公司化已逾2年，票價調漲也已超過1年，該是檢驗改革及調價成果的時候。

消基會指出，依據交通部資料，台鐵114年度準點率達97.02%，但從台鐵公布的114年度統計年報來看，若不排除不可抗力因素，旅客列車準點率只有94.83%，和前一年的93.14%相比確實有進步，但仍表示每20班列車就有1班會明顯延遲。而今年的準點率從1月的97.31%一路下滑，到了6月甚至出現93%的新低。

消基會表示，台鐵不可控制因素所造成的延遲，不能咎責於台鐵，但對每天通勤、通學、洽公及轉乘的旅客而言，真正的檢驗標準並不是一個漂亮的年度平均數字。

消基會指出，台鐵現行準點率主要以列車抵達終點站時間判斷，延遲5分鐘內仍列為準點；列車即使在中途站誤點，只要後續行程追回時間，最後仍可能成為統計上的「準點列車」，但旅客真正在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到」。

消基會舉例，一班列車抵達松山站已晚7分鐘，即使最後抵達終點站只晚4分鐘，統計上可能仍屬準點，但旅客早已實際承受等待、轉乘失敗或遲到等損失，這正是高準點率與民眾無感的制度性落差。

消基會指出，台鐵現行延誤45分鐘的賠償門檻，不代表45分鐘以下的延誤沒有損失。對通勤者而言，10分鐘可能造成遲到；對轉乘高鐵、客運或飛機的旅客而言，20分鐘可能使下一段票券作廢；對就醫、考試、面試或重要會議者而言，實際損害更可能遠超過票價。

消基會對台鐵提出6項要求，包括全面公開各站準點率，除終點站外，同步公布各站到、離站超過1分鐘、3分鐘及5分鐘延誤情形；統一年度準點率統計口徑，同時公開「含不可抗力」與「排除不可抗力」兩組數據。

另外，建立誤點原因及改善追蹤制度；檢討45分鐘單一補償門檻；推動延誤主動通知及自動補償；將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

消基會表示，對台鐵而言，準點是服務承諾；對交通部而言，準點是監理責任；對消費者而言，準點則是付費購票後應獲得的基本權益。