宜蘭大同鄉發生規模4.2淺層地震 最大震度2級

2026年9月7日下午3時55分37秒，宜蘭縣大同鄉發生規模4.2的有感地震。此次地震震央位於宜蘭縣政府西南方約18.6公里處，震源深度55.9公里，屬於淺層地震。震動波及周邊縣市，讓民眾短暫感受到輕微震動。

最大震度2級地區:宜蘭縣、桃園市、花蓮縣、台中市、南投縣

本次地震最大震度為2級，出現在宜蘭縣牛鬥、桃園市三光、花蓮縣西寶、台中市德基與南投縣合歡山等地。2級震度屬於輕震，大多數民眾能感覺到搖晃，懸掛物與電燈會輕微晃動，靜止中的車輛也有輕微搖擺，整體感受為輕微但明顯的搖晃。

最大震度1級地區:新北市、新竹縣、苗栗縣

此外，新北市、新竹縣與苗栗縣則感受到1級微震，通常僅在靜止狀態下才能察覺輕微搖晃。

本次規模4.2的地震屬於釋放能量中等，且震度皆低於3級，未達需立即採取特殊防護措施的程度。專家提醒，對於此類輕微震度的地震，民眾仍應保持警覺，熟悉並遵守防震安全守則，包括地震時「趴下、掩護、穩住」原則，以保障自身安全。

地震發生後，請檢查家中電力、瓦斯與水管線是否有破損情形，避免火災或二次災害。保持通訊暢通，聽取官方指示，注意可能的餘震，並避免進入損毀建築物內部，以保障安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）