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興達電廠二期更新改建將補正再審 台電：持續與地方溝通

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，電廠在地居民多位北上表達反對。記者潘俊宏／攝影
興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，電廠在地居民多位北上表達反對。記者潘俊宏／攝影

環境部舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議，決議補正再審，台電表示，後續台電將持續與地方溝通，爭取在地支持。

高雄興達電廠二期計畫擬新設2部燃氣複循環機組，今天進行環評初審，然而當地多名里長、居民皆反對興建，環委呼籲台電應加強溝通，並將碳捕捉等技術納入評估，本案補充修正再審。

台電表示，因應產業發展與民生用電需求，台電積極推動「興達電廠第二期更新改建計畫」，依環評法於今年3月辦理公開說明會，針對鄉親關注議題及訴求均詳細說明，後續台電將持續與地方溝通，爭取在地支持。

此外，針對部分民眾所指申請活動補助時所填的行為誠信切結書，台電指出，該文件原意僅在提醒民眾從事集會活動，理性表達訴求，自8月13日起試行後，已配合申請團體回饋建議，簡化於相關規定中加註提醒方式，並於8月25日取消，在時間上應與3月調查當地居民過半支持二期計畫的民調結果，沒有直接的關聯性。

興達電廠 台電 溝通

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