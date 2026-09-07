去年熱銷到缺貨！好市多神級禮盒回歸，網友大讚：「閉眼盲買就對了！」

每逢節慶、探望親友或拜訪長輩，不少人最煩惱的就是「禮盒到底該送什麼？」如果你也是選擇障礙一族，今年好市多已經幫你選好了！去年在好市多線上購物網掀起熱潮、甚至一度賣到缺貨的「老協珍頂級燉燕窩」禮盒，在眾多會員敲碗期待下，已正式進駐好市多實體通路，被不少網友封為「好市多年度最強禮盒」，不必花時間挑選，直接帶回家送禮，滿意度超高。

「老協珍頂級燉燕窩」禮盒去年線上熱銷到缺貨，今年中秋正式進駐好市多實體通路。 圖／李清宇 攝影

「老協珍頂級燉燕窩」禮盒去年線上熱銷到缺貨，今年中秋正式進駐好市多實體通路。 圖／李清宇 攝影

真材實料看得見！網友大讚：「每一口都能吃到真正的燕窩」

近年送禮越來越講究「實用、質感、品牌」。去年老協珍頂級燉燕窩在好市多線上購物網上市後，憑藉高CP值與品牌口碑迅速累積人氣，不少人還沒來得及下單就已售罄。如今正式進駐好市多實體賣場，消息一出立刻引起不少會員關注，也讓這款禮盒再次成為熱門話題。

究竟這款燕窩禮盒為何如此受歡迎？一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社團臉書發文指出，「老協珍燉燕窩真的讓我很驚豔，開瓶就能吃到滿滿的燕料，擺脫以前喝燕窩像在喝糖水的印象。」也有人分享：「燕窩飽滿、口感脆彈，真材實料」不少人更認為，老協珍是經典國民品牌，加上價格實惠、品質穩定，「送禮安全又有面子」。

網友認為老協珍燉燕窩「燕窩飽滿、真材實料」，經典國民品牌價格實惠、品質穩定。 圖／李清宇 攝影

百年選料經驗，打造高規格燕窩品質

老協珍擁有超過百年選料經驗，嚴選印尼頂級官燕盞，燕窩富含燕窩酸、胺基酸、EGF及多種營養素，可促進新陳代謝、幫助維持活力、養顏美容。製程更歷經超過百道手工潔淨工序，全程堅持零漂白、零摻膠，並通過國際A.A.無添加驗證，讓消費者享用時更加安心。

除了看得到完整燕材外，「老協珍頂級燉燕窩」每瓶燕窩固形物高達22公克，堪稱同級常溫燕窩禮盒中的頂規配置，真正做到「口口都是真材實料」。每瓶熱量不到16大卡低糖配方，並標榜零脂肪、零防腐劑、零塑化劑，可安心飲用。

「老協珍頂級燉燕窩」每瓶燕窩固形物高達22公克，堪稱同級常溫燕窩禮盒中的頂規配置。 圖／李清宇 攝影

日常滋養好選擇，滿足自用與送禮雙需求

燕窩的滋補功效向來受到肯定。建議早晨空腹飲用，可作為一天活力的開始；睡前飲用，則有助於調節生理機能。每天1至2瓶，補充營養，由內而外維持自然好氣色。

除了作為日常滋養外，老協珍頂級燉燕窩也成為許多人送禮時的安心首選。 去年在線上熱銷缺貨，今年中秋正式進駐好市多實體門市，即日起至9/13推出折價優惠，老協珍頂級燉燕窩 8入禮盒裝原價1,499元，下殺折扣300元、限時優惠價1,199元。不少會員表示：「現在逛好市多終於不用選擇障礙，送禮直接拿老協珍燉燕窩就對了。」無論中秋送禮、探親拜訪或節慶祝賀，都讓「好市多禮盒就是買它」成為今年不少會員的共同答案。