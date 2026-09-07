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中央社2平面專題作品 入圍全球華文永續報導獎

中央社／ 記者王寶兒台北7日電

第10屆全球華文永續報導獎入圍名單今天公布，中央通訊社以「與熊為鄰」及「餐桌下的廚餘挑戰」2件報導作品入圍專業組平面類獎項，頒獎典禮將在10月18日舉行。

「以熊為鄰」專題報導由中央社記者黃名璽、李先鳳、張祈、盧太城、汪淑芬、許秩維及趙麗妍共同執行。起點可回溯自2025年4月一聲槍響，一頭作勢攻擊人的台灣黑熊遭到護管員擊斃，凸顯了黑熊與人的距離愈來愈近的現況。

專題從部落村民長期受黑熊襲擾的心聲、黑熊出沒歷史回顧、日本面對人熊衝突經驗、學者專家觀點分析，及政府目前採取政策措施等面向，聚焦未來可能發生在台灣的「人熊衝突」嚴肅課題，期待找出「人熊安全共存」的可能途徑。

「餐桌下的廚餘挑戰」由中央社記者江明晏、何秀玲完成。在台灣將於2027年全面禁止廚餘養豬之際，以專題聚焦政策對餐飲產業、循環經濟與消費文化帶來的轉型挑戰，透過官方數據、業者與學者觀點與採訪，揭露全台極高比例的餐飲廚餘，長期仰賴養豬體系消化，禁令上路後，每天仍有近400噸廚餘面臨焚化或掩埋的量能缺口。

江明晏及何秀玲報導深入黑水虻處理場、沼氣發電廠等第一線現場，解析堆肥、生質能、昆蟲蛋白等新興解方如何接棒；並呈現餐飲集團、百貨與量販業者面對成本上升壓力，透過AI管理剩食、推動惜食與源頭減量等創新作法。同時從吃到飽餐廳超過6成廚餘來自顧客剩食切入，反思「吃回本」文化與食物浪費問題。

第10屆全球華文永續報導獎由TVBS信望愛永續基金會主辦，聯合報系永續工作室與世新大學協辦，賽制分為專業組與學生組，涵蓋平面、影片、音頻及融媒體等類型。主辦方統計，今年共有73家媒體與機構、23所學校參與，計有774件作品參賽，最終選出112件入圍作品，其中學生組39件、專業組73件。

主辦方觀察，綜觀本屆入圍作品，可看見「永續」進一步回到每天的生活，其次是氣候風險、人口老化、城鄉差距與產業轉型不再各自分立，而報導已從揭露問題逐步走向檢驗解方，不只問「有人做了什麼」，也追問是否有效、能否持續、誰被遺漏。

中央社 中央通訊社

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