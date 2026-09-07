C肝群聚健保代位求償卡關 衛福部擬修法重大感染事件納入考量

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎群聚感染，已累計11人確診，逾千名曾接受注射的民眾被通知接受檢驗。事件除引發基層診所感染管制疑慮，後續龐大醫療費用由誰負擔也受到關注。衛福部社會保險司副司長陳真慧表示，現行健保法代位求償範圍採列舉方式，醫療行為造成的群聚感染並未納入，未來修法時，將把類似重大群聚感染事件納入考量。

陳真慧指出，現行健保法對代位求償有明確規範，包括汽車交通事故、公共安全事故，以及其他重大交通事故、公害、食品中毒等事件。這起新北市診所的C肝群聚若最終確認與醫療院所感染管制疏失有關，性質雖與「重大公共安全」精神相近，卻因現行法規沒有將醫療行為造成的群聚感染列入，因此存在法律上的限制。

為何當初沒有把醫療行為納入？陳真慧說，醫療行為本身具有風險及高度不確定性，醫療糾紛也涉及過失責任認定。立法時曾考量，若醫療行為一發生不良結果就可能面臨健保代位求償，恐增加醫療人員疑慮，甚至形成「防禦性醫療」，影響醫師以救治病人為優先的判斷，因此未直接納入。

這起C肝群聚也凸顯現行制度可能出現缺口，難以直接向涉事醫療院所啟動代位求償。陳真慧表示，未來若啟動健保法相關修法，將把這類事件是否納入代位求償範圍一併考量，至於明確修法時程，目前尚無明確時間表。

依衛福部及新北市衛生局調查，這起案件累計11名急性C肝確診者，曾在同一家診所接受注射，其中9名個案病毒核酸序列相似度達99.7%至100%，研判極可能有共同感染源。衛生單位現場查核也發現多項感染管制缺失，包括針頭留置藥瓶重複抽藥、預先填充針筒等。新北市已依「傳染病防治法」裁罰30萬元並勒令診所停業，負責醫師並移付懲戒。

陳真慧指出，現階段無法啟動健保代位求償，並不代表患者權益沒有保障。若調查確認醫療機構違反感染管制規定，仍可依「傳染病防治法」、「醫療法」等相關規定裁處。而受影響民眾的檢驗、追蹤及後續醫療需求，政府也會持續提供協助，必要時包括相關訴訟協助。

陳真慧說，現行公共安全事故的代位求償，還涉及「依法規應強制投保責任保險」等條件，但醫療院所目前並非依相同制度強制投保，因此要直接套用現行規定仍有困難。這起C肝群聚事件也讓「醫療疏失造成群聚感染，健保能否向責任方追償」成為下一波健保法制檢討的重要課題。