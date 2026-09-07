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因應中聯停工用油缺口 中市府：已協調大統益等增加供應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府進行油品價格查核。圖／台中市政府提供
台中市政府進行油品價格查核。圖／台中市政府提供

中秋食品製造旺季將至，台中市商業理事長謝豐享日前關心停產會形成產業使用缺口問題，市府經發局今表示，油品供應涉及全國性供應及調度議題，已主動協調其它業者提高產能、增加供應，絕不因業者壓力降低食安標準。

經發局說，這並非台中單一地區問題，市府顧及民眾食安優先，勒令中聯公司停工，並配合中央下架問題油品及查核措施，中北部營業用油供應較為吃緊

經發局長張峯源說，中聯停工後造成全國每月約4200公噸營業用油供應缺口，經濟部產發署也表示近期受開學及節慶需求增加影響，市場出現供應缺口，已啟動增產及專案媒合機制，顯示營業用油供應不足屬全國性供應及調度議題。

他說，為降低缺油對產業影響，市府已於今年8月邀集經濟部產發署、油品業者及團膳、糕餅等產業召開協調會議，協調大統益可提升產能30%、長輝可提升40%，並建立採購經銷及急迫需求聯繫機制，優先協助團膳、糕餅等業者穩定取得營業用油。

經發局說，市府8月底也已聯合查察全市8家主要食用油經銷商，掌握庫存及價格，未發現囤積居奇或不當哄抬價格情事。將持續與中央合作掌握供需。業者如有採購困難，可撥打經濟部「立即辦服務中心」免付費專線0800-280-280，或洽市府經發局服務專線04-22289111分機31611，由市府彙整實際需求並協助對接中央及相關供應資訊，降低業者影響。

台中市經發局長張峯源主持油品協調會議。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源主持油品協調會議。圖／台中市政府提供

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