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《粽邪4：坤蒂拉娜》票房突破5500萬口碑狂飆！最兇厲鬼坤蒂拉娜突襲午夜場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
許安植映後感動落淚「謝謝觀眾，讓我感受到雙向的愛」。圖／華影提供
許安植映後感動落淚「謝謝觀眾，讓我感受到雙向的愛」。圖／華影提供

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》上映後，全台票房突破5千5百萬，口碑持續攀升，社群討論熱度居高不下。上週末特別安排片中印尼最兇厲鬼「坤蒂拉娜」驚喜突襲台北信義區酒吧，並直奔戲院現身午夜場與觀眾面對面映後。女主角許安植在現場應觀眾許願，當場對著坤蒂拉娜霸氣狂飆收煞咒語，沒想到一邊施法，坤蒂拉娜當場浮誇蜷縮在地痛苦求饒，幽默反差笑翻全場觀眾。

上週末監製鄒介中與導演廖士涵再度率領主演陳雪甄、許安植、劉國劭、胡語恆、片尾主題曲演唱團體草屯囝仔，兵分兩路直奔台北、台中、台南與高雄各大影城展開馬拉松式映後座談。飾演佳敏的許安植，在與南部影迷互動過程中，兩度被現場觀眾真摯的反饋感動落淚，許安植感性分享：「聽到觀眾們說《粽邪》帶給他們在信仰上的精神力量，那一刻我很直接地接收到大家滿滿的心意，深刻感受到一股強烈且雙向的愛。」導演廖士涵更在現場加碼點破角色核心，直言「玉蘭阿姨其實就是佳敏心中的鍾馗，因為心裡有了想拚命守護的人，她才有勇氣面對深層的恐懼」，一席話瞬間戳中許安植內心，讓她情緒潰堤、當場感動落淚。

《粽邪》系列有別於一般純粹以驚嚇、血腥為主的驚悚片，始終緊扣台灣在地的民俗信仰、宮廟文化與深刻的人性情感。本次將格局拉大至跨國印尼邪靈坤蒂拉娜，也引發許多影迷在散場後對善惡、傷害與救贖的深層反思，片中令人聞風喪膽的坤蒂拉娜，生前同樣是遭受過殘酷傷害、因滿腔冤屈與怨念而無法安息的女子，正所謂「最兇猛的厲鬼，往往都曾是被傷害得最深的人」。

《粽邪4：坤蒂拉娜》最兇厲鬼坤蒂拉娜現身信義區。圖／華影提供
《粽邪4：坤蒂拉娜》最兇厲鬼坤蒂拉娜現身信義區。圖／華影提供

《粽邪4：坤蒂拉娜》上映後持續引發討論，其中片中坤蒂拉娜「懲罰渣男」的設定也成為觀眾熱議話題。日前電影團隊更將這項設定延伸至現實，攜手交友平台 Omi 打造「七夕渣男退散」限定活動，讓觀眾先在線上配對聊天，再一起進戲院看鬼片壯膽。活動相關影音於社群累積約20萬次觀看，也在 Threads 掀起討論，讓坤蒂拉娜不只銀幕抓渣男，更意外成了觀眾的「月老」。

2026鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年打造，全面升級《粽邪》宇宙，以台灣宮廟民俗文化為根基，迎戰亞洲禁忌厲鬼傳說。全台戲院現正熱映中！台北、台中、高雄有多場影人出席放映互動，更多消息請鎖定《粽邪4：坤蒂拉娜》 官方粉絲專頁IG

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票房 咒語 陳雪甄

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