快訊

亞運棒球／中華隊名單敲定 古林睿煬傷退補進黃仲翔

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

自助洗衣店使用天然氣增多 中市稽查8成不符合安全管理規定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定。圖／台中市政府提供
台中市政府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定。圖／台中市政府提供

台中市自助洗衣店增多，又多開在住宅區，如何安全使用天然氣是一大課題。市府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定，其餘308家次均開立限期改善通知，並持續追蹤改善情形，顯示有待改善的家數仍多。

經發局說，他們優先查核人口密度較高區域，常見缺失以「未安裝瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器」以及「錄影監視設備影音資料未保存滿30日」為主。部分業者已申請安裝相關安全設備，但因現場管線設計及施工排程仍需時間，經發局除要求限期改善，也同步協調天然氣事業加速辦理。

而且，在南區、沙鹿區查核時更發現現場有瓦斯異味情形，已通知天然氣公司到場檢查處置，及時排除潛在風險。另也協調天然氣公司在業者申請裝表時加強法規宣導，並透過「查核、輔導、改善」三管齊下，截至今年8月底，已裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的業者，從去年12月306家增加至480家，成長逾5成。

經發局說，自助洗衣店符合現代生活便利需求，近年家數持續增加，截至8月31日，全市自助洗衣店已達658家。因應店家數持續成長，市府將持續透過社群媒體及多元管道加強宣導，並結合政府查核、業者自主管理及專家專業輔導，持續提升自助洗衣場所安全。

經發局也呼籲，業者務必落實燃氣設備定期檢查、維護及自主檢核，確保各項安全設備平時正常運作、緊急時發揮作用。

台中市政府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定。圖／台中市政府提供
台中市政府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定。圖／台中市政府提供

天然氣 警報 台中市 洗衣機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄榮總台南分院通過碳盤查國際驗證 全台少數綠色實踐醫院

能源轉型 不能只談減煤

竹市飯店住客染退伍軍人病 業者：啟動水質管理、深度清洗水管

中秋用油吃緊 龔明鑫：台糖供團膳、大統益調度非團膳

相關新聞

南投竹山大士爺火化現「駿馬」 地方稱奇：頭一遭

9月10日「鬼門關」，南投竹山「大士爺文化祭」昨晚進行火化大士爺祭儀，有信眾捕捉到烈焰輪廓，宛若一匹昂首奔騰的駿馬，而因今年適逢「丙午火馬年」，地方民眾驚嘆稱奇，透露過去3年都有人拍下觀世音顯像，火焰駿馬是頭一遭。

台中海洋館中秋回饋鄰里！清水、梧棲1400張免費門票 9月9日開搶

迎接中秋，台中海洋館回饋地方，將於9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」清水與梧棲區民專屬免費入館日，當天釋出1400個名額全額招待清水和梧棲人，自9月9日上午9時起於官方售票網全面開放登記，額滿為止。

中捷藍線車廂外觀你決定 「票投3款設計」還有機會抽iPhone

台中捷運藍線動工，預計2034年全線通車，台中市府將於9月10日至10月9日推出「中捷藍線電聯車外觀票選活動」，精選3款融合台中在地意象的車廂造型，邀全國民眾到官方平台線上投票，選出最具代表性的藍線風貌。台中市長盧秀燕表示，「捷運台中、勢在必行，捷運的美好我們一起來實現」。

影／知名沙鹿景觀步道公廁出口人車視線被擋險象 中市觀旅局將改善

台中沙鹿景觀步道假日遊客多，高速公路高架橋下步道有特色，被稱為台版迷你萬里長城，但公廁出口緊鄰下坡道路　遊客走出廁所後視線被擋，若未確認有無來車易發生危險；台中市府觀旅局表示將盡速派員辦理現地會勘，邀相關單位檢視動線安全，優先評估調整或拆除部分塑木屏風、降低高度等改善措施，強化人車通視性。

星期評論／台中少年犯罪激增 資料斷鏈恐錯失輔導

台中市少年犯罪三年暴增六成，去年少年疑犯達二千一百零二人，其中詐欺犯罪占比逾三成居冠，傷害、竊盜案件也明顯增加；但審計部揭露，市警局去年上半年竟有二千七百五十四筆高關懷少年資料未匯入系統，另有一千九百四十三筆盤查紀錄未提供少輔會運用，合計近四千七百筆資料「斷鏈」，警政與少年輔導系統資訊未能有效銜接，恐錯失偏差少年早期介入時機。

台中州廳砸7億整修當辦公室 遭質疑效益低

國定古蹟台中州廳經中市府六年修復，文化局八月底已入駐辦公，議員批評，花近七億元整修古蹟，只解決市府辦公租金問題，卻沒帶動中西區發展。文化局指出，已規畫藝文展覽空間，部分空間將引進民間商業活力，進一步帶動區域發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。