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感染控制、中風搶救到慢性病用藥 屏基品質改善獲國際競賽肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
腦部血管內治療不必開腦。圖／屏基提供
腦部血管內治療不必開腦。圖／屏基提供

癌症病人少一次感染、中風病人快一點接受治療、慢性病患者記得把藥領回家，這些都是醫療現場面對課題。屏東基督教醫院將第一線醫療現場遇到問題，找出原因、重新設計流程，近日在亞洲醫療品質協會（ASQua）舉辦的「WPSD 2026國際海報競賽」中，3篇投稿作品全獲獎，屏基品質改善成果走上國際舞台。

屏基指出，這次競賽來自馬來西亞、台灣、印度、澳洲、卡達、印尼、美國、英國及越南等9個國家的46篇作品參賽，最終僅15篇入選，屏基3篇作品全部獲獎，其中「運用HFMEA手法降低腫瘤病房人工血管感染率」更獲A類第3名。

癌症病人常需透過人工血管接受治療，如果照護過程發生感染，將增加治療風險，引發敗血症。屏基腫瘤病房團隊把原本枯燥感染管制教育訓練變得更有趣，螢光劑搭配紫外線燈，檢查人工血管消毒是否確實；遊戲競賽，讓同仁練習正確洗手。製作多國語言衛教，讓外籍看護及病人家屬守住感染防線。人工血管血流感染率從原本的0.76‰降到0。

急性腦中風搶救是與時間賽跑，屏基重新修訂急性腦中風處置流程，當班護理長依標準流程分工；透過電話、LINE協助家屬了解取栓治療，以簡訊串聯醫療團隊、建立標準化醫囑套餐，讓資訊傳遞與治療準備更有效率。

改善後，接受顱內動脈取栓術時間由132分鐘縮短至106分鐘，急診停留時間由109.6分鐘降至88.7分鐘，為中風病人爭取治療時間。這項「透過及時進行動脈內機械取栓術提高急性缺血性腦中風患者的安全性」作品，獲得優良海報肯定。

有些需長期服藥慢性病患者可能因忘記、忙碌或其他原因，沒有依照處方領藥。屏基建立慢性病用藥管理系統，掌握病人用藥，主動提供提醒與諮詢。持續追蹤，慢性病患者未領取處方比例，從9.1%降到0.96%。提高病人服藥遵從性，每月還可減少約30萬元藥物損失。這項「運用關聯性指標分析透過關懷與提醒提升慢性病病人服藥遵從性」作品，同樣獲優良海報。

 屏基院長吳榮州表示，醫療品質改善往往不是從很大事情開始，3篇作品獲獎對醫院而言不只是一次國際競賽的肯定，更重要的是，這些成果來自第一線醫療人員每天面對真實問題。持續從病人的需要出發，改善落實在醫療工作，讓「多想一步、多做一點」，為病人感受得到改變。

紫外線燈照射消毒後的人工皮無髒汙。圖／屏基提供
紫外線燈照射消毒後的人工皮無髒汙。圖／屏基提供

護理人員練習消毒人工皮。圖／屏基提供
護理人員練習消毒人工皮。圖／屏基提供

消毒前的人工皮經紫外線燈照射佈滿點點髒汙。圖／屏基提供
消毒前的人工皮經紫外線燈照射佈滿點點髒汙。圖／屏基提供

慢性病 中風 癌症 醫院管理

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