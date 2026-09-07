雲林行動電源回收可換50元商品卡遭秒殺 環保局將追加500份

雲林縣環保局推出行動電源回收優惠，9月1日起民眾回收1顆舊行動電源，可兌換50元超商商品卡，每人最多兌換2顆，活動開跑第3天，就有民眾撲空被告知名額已額滿，有網友在環保局臉書粉絲專頁留言「名額這麼少，這種活動乾脆不要辦」。環保局表示，因民眾反應熱烈，將追加兌換名額。

為鼓勵民眾回收老舊不用的行動電源，避免隨意丟棄造成環境與安全問題，雲林縣環保局推出「行動電源逆向回收」活動，分為「舊換新」及「純回收」兩種方案。民眾購買新的行動電源，可享同店現折200元；若單純回收舊行動電源，則可獲得50元超商商品卡，每人限兌換2次，名額用完為止。

活動第一階段自9月1日至30日止，斗六、虎尾、西螺、北港、斗南、土庫共6個回收據點均開放兩種方案，「純回收」每個據點僅提供60名額，總計360名額，有民眾在開放兌換第三天即被告知額滿，鍾姓男子昨帶5顆行動電源到斗六超商據點兌換也撲空，有網友在環保局臉書粉絲專頁留言「鼓勵大家做環保，還限名額，名額還這麼少，這種活動乾脆不要辦」。

環保局資源循環科長廖崇圜表示，目前「純回收」斗六、虎尾、北港、斗南4處早已兌換完畢，西螺、土庫各剩3個名額，「舊換新」仍有100多個名額，考量純回收方案反應超出預期，預計下周追加500名額，讓民眾有更多回收機會。

行動電源回收第二階段活動自10月1日至10日止，僅有「純回收」方案，據點縮減為西螺、北港、斗南、土庫4處，名額160份，後續將視實際兌換情況滾動式調整名額。

環保局提醒，民眾每人限兌換2次，若有冒用他人資料、虛偽登錄或異常大量兌換等情形，主辦單位得取消兌換資格。另基於回收安全考量，行動電源若有嚴重膨脹、變形或曾拆解等情形，門市得拒絕回收。相關回收辦法及兌換據點請上環保局臉書粉絲專頁查詢。