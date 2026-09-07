台大急診周一「百人候床」景象消失 華山市場擬設UCC再分流輕症

台大醫院急診壅塞問題近期引發關注，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局則提出華山市場辦公室作為可能地點。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，若能在醫院周邊設置UCC，「對於紓解來本院急診的輕症病患可能有幫助」，至於最終選址，仍應由衛福部與北市衛生局討論決定。

衛福部推動的UCC，主要鎖定周日及國定假日一般診所較少開診時段，提供發燒、呼吸道或腸胃道症狀、簡單傷口及小兒急性不適等輕急症服務，目的就是將輕症病人從大型醫院急診分流，讓急診量能留給真正需要搶救的急重症患者。

台北市目前已有3處UCC，包括北市聯醫林森院區、昆明院區及院外信義門診部。衛福部長石崇良日前與台大醫院院長余忠仁討論急診壅塞問題時，余忠仁提出希望台大周邊能有UCC據點，北市衛生局也表達支持，並提出華山市場辦公室作為可能選項。

除了從院外攔截輕症，台大急診近期壅塞情況也明顯改善。陳彥元指出，今日上午院內會議仍提到急診有「幾十床」病人留觀，但相較過去周一經常超過100床，數字已明顯降低。不過余忠仁仍要求院內以高標準處理，希望盡快為病人安排適當分流與後續處置。

台大先前提出規畫成立約20床「內外科整合病房」，希望改善高齡、多重共病、跨科別患者不易快速找到適合病房收治的問題。陳彥元說，目前相關病房仍在調集人力及安排中，「這件事情並不是百分之百我們能夠掌握」，但在院內各單位配合及督促下，預期不會拖太久。