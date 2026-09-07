快訊

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

聽新聞
0:00 / 0:00

揮汗有禮怎領50元？ 運動紀錄上傳常見4錯誤 他遭退件反獲2字肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享「揮汗有禮」審核結果，因運動紀錄日期不符未通過，卻獲運動部評語「很壯」，意外掀起熱議。圖／網友授權
網友分享「揮汗有禮」審核結果，因運動紀錄日期不符未通過，卻獲運動部評語「很壯」，意外掀起熱議。圖／網友授權

運動部推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動任務並上傳紀錄，通過審核後每週可獲得50元「健康好禮」折抵券。不過，近期有網友分享自己的申請經驗，第一周因運動紀錄缺少日期而未通過審核，沒想到退件通知中的一句「很壯」，反而讓他笑翻，也引起網友熱議。

上傳運動紀錄遭退件 審核原因竟出現「很壯」

一名網友近日在Threads分享「揮汗有禮」申請經驗，表示自己第一周上傳的運動紀錄沒有清楚顯示日期，因此未能通過審核。原本以為只是收到制式的退件通知，沒想到查看審核結果時，卻發現未通過原因寫著「很壯，但紀錄日期不符」。

從原po分享的截圖來看，除了運動時長、鍛鍊量及訓練組數等紀錄外，也附有運動時的身材照片。審核人員除了指出紀錄日期不符合規定，也留下「很壯」的評語，讓原Po忍不住笑喊，運動部「太會給情緒價值了吧」，並表示自己會繼續努力運動。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友被這句審核評語逗笑，留言表示「很壯的回覆完全大於50元」、「比領到50元還開心」、「50元換情緒價值，這筆交易很可以」。

也有人笑稱，「我馬上去應徵運動部的審核員」、「運動部有缺工讀生嗎？突然想協助審核了」、「會不會之後有一堆人也上傳自己的肌肉照上去」。還有網友注意到，審核人員能針對照片中的身材留下「很壯」評語，因此認為活動並非完全由系統自動判定，部分申請可能經過人工審核。

揮汗有禮怎麼領50元？4大上傳錯誤要注意

「揮汗有禮」活動自9月1日至11月30日舉行，民眾完成指定運動任務並上傳符合規定的運動紀錄，通過審核後每週可獲得50元「健康好禮」折抵券。指定任務包括單次運動30分鐘以上、單日累積8000步以上，或健走、跑步5公里以上；騎自行車則須達15公里。

不過，完成運動不代表一定能通過揮汗有禮審核，民眾上傳紀錄時要特別留意4大常見錯誤，包括截圖遭裁切、未提供運動App原始紀錄、運動日期不在當期任務區間，以及只上傳健身房或運動中心進出紀錄。截圖須清楚顯示日期與達標數值，並維持完整手機畫面，資料送出後也無法修改。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿城鵝肉「歸於故土」惹統戰爭議！Google遭刷1星 業者改文宣、推9折優惠

選舉登記截止日地震是徵兆？命理師示警9大災難 股市恐上演「大怒神」

相關新聞

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日高雄、屏東地區及南投至台南山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

揮汗有禮怎領50元？ 運動紀錄上傳常見4錯誤 他遭退件反獲2字肯定

運動部「揮汗有禮」活動開跑，完成指定運動任務可領每周50元。有名網友因運動紀錄日期不符遭退件，卻收到審核員給的2字評語，讓他直呼這情緒價值也給太滿了吧…

興達電廠二期改建補正再審 環委籲加強在地溝通、降低施工負面影響

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，台電規畫於興達電廠新建2部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組，今於環境部舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員認為，應加強施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，本案決議補正再審。

台大急診周一「百人候床」景象消失 華山市場擬設UCC再分流輕症

台大醫院急診壅塞問題近期引發關注，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局則提出華山市場辦公室作為可能地點。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，若能在醫院周邊設置UCC，「對於紓解來本院急診的輕症病患可能有幫助」，至於最終選址，仍應由衛福部與北市衛生局討論決定。

興達電廠二期更新改建將補正再審 台電：持續與地方溝通

環境部舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議，決議補正再審，台電表示，後續台電將持續與地方溝通，爭取在地支持。

衣服見黑屑已太遲！日專家揭洗衣機防霉3訣竅 1款天然洗衣精易養黴菌

洗好的衣服總有股悶臭味，甚至常有像海藻般的黑屑？據日媒FNN報導，Heulie（股）公司CEO、洗衣專家平島利惠指出，千萬別把黑屑與異味當成「該清潔洗衣槽」的訊號，因為出現這種現象，代表洗衣槽外壁早已被大量黑色黴菌攻陷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。