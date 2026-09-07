揮汗有禮怎領50元？ 運動紀錄上傳常見4錯誤 他遭退件反獲2字肯定

運動部推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動任務並上傳紀錄，通過審核後每週可獲得50元「健康好禮」折抵券。不過，近期有網友分享自己的申請經驗，第一周因運動紀錄缺少日期而未通過審核，沒想到退件通知中的一句「很壯」，反而讓他笑翻，也引起網友熱議。

上傳運動紀錄遭退件 審核原因竟出現「很壯」

一名網友近日在Threads分享「揮汗有禮」申請經驗，表示自己第一周上傳的運動紀錄沒有清楚顯示日期，因此未能通過審核。原本以為只是收到制式的退件通知，沒想到查看審核結果時，卻發現未通過原因寫著「很壯，但紀錄日期不符」。

從原po分享的截圖來看，除了運動時長、鍛鍊量及訓練組數等紀錄外，也附有運動時的身材照片。審核人員除了指出紀錄日期不符合規定，也留下「很壯」的評語，讓原Po忍不住笑喊，運動部「太會給情緒價值了吧」，並表示自己會繼續努力運動。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友被這句審核評語逗笑，留言表示「很壯的回覆完全大於50元」、「比領到50元還開心」、「50元換情緒價值，這筆交易很可以」。

也有人笑稱，「我馬上去應徵運動部的審核員」、「運動部有缺工讀生嗎？突然想協助審核了」、「會不會之後有一堆人也上傳自己的肌肉照上去」。還有網友注意到，審核人員能針對照片中的身材留下「很壯」評語，因此認為活動並非完全由系統自動判定，部分申請可能經過人工審核。

揮汗有禮怎麼領50元？4大上傳錯誤要注意

「揮汗有禮」活動自9月1日至11月30日舉行，民眾完成指定運動任務並上傳符合規定的運動紀錄，通過審核後每週可獲得50元「健康好禮」折抵券。指定任務包括單次運動30分鐘以上、單日累積8000步以上，或健走、跑步5公里以上；騎自行車則須達15公里。

不過，完成運動不代表一定能通過揮汗有禮審核，民眾上傳紀錄時要特別留意4大常見錯誤，包括截圖遭裁切、未提供運動App原始紀錄、運動日期不在當期任務區間，以及只上傳健身房或運動中心進出紀錄。截圖須清楚顯示日期與達標數值，並維持完整手機畫面，資料送出後也無法修改。