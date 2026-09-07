多位里長反對興達電廠二期工程 環團批台電「先射箭再畫靶」

興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，電廠所在地永安區、茄萣區等多位里長、居民北上與會表達反對意見，台灣蠻野心足生態協會專委洪碩辰更指台電是「先射箭再畫靶」，環評委員初審結論表示希望能補正再審。

新港里、鹽田里、永安里等里長與居民在會議中表示，台電對居民長期訴求都無法做到，當時興建第一期新廠時每天都有1千多輛砂石車經過，居民房屋受影響發生龜裂，台電卻說土方廠商已退場，房子因地層下陷要求台電彌補未果，也有居民直指台電只照顧候鳥卻不顧里民，再加上興達電廠的燃氣機組，天然氣含有硫化氫劇毒成份，不完全燃燒差的毒素全都囤積在鹽田里，尤其興達電廠去年發生爆炸案後，居民生命財產更重要，會場砲聲隆隆，希望環評委員不要通過興達二期。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰則質疑台電對供電需求說明十分模糊且不完整，從台電目前的規畫來看並無用電缺口，就算舊發電機組退役也不需擴建裝置容量2.8GW的新機組，興達二期設計2.8GW的裝置容量是先射箭後畫靶不合理的電廠開發計畫。

環評委員初審結論表示，希望台電能補正缺失再重新審議。

興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，電廠在地居民多位北上表達反對，環評委員希望台電能補正缺失再重新審議。記者潘俊宏／攝影