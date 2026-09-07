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高雄榮總台南分院通過碳盤查國際驗證 全台少數綠色實踐醫院

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供
院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供

高雄榮總台南分院自主啟動全院溫室氣體盤查，今天宣布通過ISO14064-1溫室氣體盤查國際驗證，「以實際行動展現推動綠色醫療與永續治理的決心」。是全台少數通過國際驗證地區醫院。

醫療機構24小時持續運作，空調系統、精密醫療儀器、鍋爐、醫療耗材及相關醫療活動全涉及能源使用與碳排放。

院方表示，醫療的使命雖是守護健康，但如何在維持醫療品質與病人安全前提下兼顧環境永續，正是醫療體系必須面對的新責任。

院方說，院長鄭名芳重視醫院永續發展，主動將淨零減碳納入治理思維，支持院內完整碳盤查，希望先「找出碳在哪裡」，才能提出科學化、具體可行的減碳策略。

鄭名芳表示，醫院不應只是因應政策才投入減碳，更應從守護民眾健康核心使命出發，將環境健康視為醫療照護一環，醫院在治療疾病、守護生命時，也有責任為下一代留下更健康、更永續的生活環境。

為完成醫院「碳體檢」，秘書室主任黃國賢帶領逐項盤點院區各項碳排來源，團隊逐一核對全院空調、冰水機等設備銘牌資料，同時清查全年天然氣用量、公務車加油紀錄、緊急發電機運轉及相關能源資料，從設備現場到行政憑證逐筆比對，不放過任何可能影響盤查結果細節。

院方說，盤查過程碰上環境部發布新版醫院溫室氣體盤查指引，既有資料及表格必須重新檢視、調整。面對突如其來制度變動，團隊重新校正盤查邊界、排放係數及各項數據，在有限時間內完成資料重整。最終接受國際查驗人員嚴謹查證時，以「零缺失」通過驗證，「展現高榮台南分院行政團隊對資料品質及永續治理的高度要求」。

院方表示，完成碳盤查不是終點，而是綠色轉型的起點。將優先管理占比近六成的電力與輸入能源，持續推動節能設備、智慧能源管理、流程改善及綠色採購，並逐步結合AI、智慧照明及數位科技，從臨床與行政流程尋找減碳契機，維持醫療品質與病人安全時提升工作效率。

院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供
院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供

院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供
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院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供
院方人員陪同查驗廢水處理、汙泥處置及熱泵冷媒使用情形，逐項核對碳排資料，落實綠色管理。圖／院方提供

榮總 綠色 台南 減碳 永續

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