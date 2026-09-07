衛福部首引進長者加強型流感疫苗 明年力拚增至60萬劑

台灣進入超高齡社會，高齡流感防護也將升級，衛福部今年首度採購20萬劑「加強型流感疫苗」，優先提供住宿式長照機構等65歲以上長者接種。衛福部次長林靜儀表示，今年接種成果相當重要，將作為後續政策及預算爭取依據，「明年希望增加到60萬劑」，若順利達標，數量將是今年3倍，讓更多高風險長者獲得較佳防護。

中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「高齡健康同行 照護永續共好」記者會暨論壇，邀集政府、專家及長照機構代表討論高齡防疫。林靜儀指出，台灣歷經新冠疫情後，防疫觀念必須進一步融入日常生活，尤其進入超高齡社會，長者面對流感等傳染病威脅，疫苗是重要的健康防護工具。

因應高齡者免疫反應較弱，疾管署115年度公費流感疫苗首度納入約20萬劑加強型疫苗，包括高劑量及含佐劑流感疫苗，優先提供住宿式長照機構等65歲以上長者接種。林靜儀強調，今年推動成果將影響明年政策，希望在立法院及行政院支持下，進一步將採購量提高至60萬劑。

不過，老人福利團體認為，高齡防疫不能只有「多買疫苗」。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，台灣推動老人流感疫苗接種已近30年，但隨人口結構、疫苗科技及長照型態改變，高齡防疫政策也到了重新檢視的時候。

張淑卿指出，目前至少面臨四大困境，包括可預防感染造成後端醫療負擔、疫苗品項及科技更新、接種輸送資源不足，以及部分法規與評鑑規範僵化繁瑣。長者若因流感、肺炎等感染反覆住院，不只加重急診及病床壓力，一場感染也可能使原本尚能自理的長者體能快速下降，甚至走向失能，照顧壓力最後仍回到家庭及長照體系。

其中，「疫苗送不到長者身邊」更是長照現場難題。張淑卿認為，行動不便、偏鄉及獨居長者未必能自行前往醫療院所，部分長照機構也面臨醫療院所到點施打資源不足問題，政府除採購疫苗，也應同步建立更完整的到點、到宅接種服務。

長照機構感染控制也有其特殊性，高齡者感染後未必出現典型發燒、咳嗽，可能先以譫妄、跌倒、精神倦怠等非典型症狀表現。加上住民共同生活、近距離照護頻繁，失智長者也較難遵從口罩等防疫措施，一旦病毒進入機構，群聚風險更高。

老盟主張，未來高齡防疫應從「要求長者配合」轉向「把防護送到長者身邊」，除提升住民、工作人員疫苗涵蓋率，也應強化醫療團隊到點接種，並建立感染後就醫及抗病毒藥物取得的快速通道，疫苗政策則應提供更多元選擇與透明資訊，落實知情同意及自主決策。

疾管署長羅一鈞提醒，流感來勢洶洶，已是10年同期最高，目前兒童流感增加快速，進入流行期後將明顯影響成人和長輩。疾管署自105年起，每年均維持約600萬劑以上之公費流感疫苗採購規模；115年總計採購逾705萬劑，為近年最高，其中包括加強型流感疫苗20萬790劑，將優先提供長照機構65歲以上長者接種。

林靜儀表示，政府未來將持續串聯社區、長照與醫療體系，讓高齡者更方便取得疫苗。高齡者防護做得好，受益的不只是長者，也能降低家庭照顧及整體醫療體系壓力。面對超高齡社會，如何讓長者不只活得久，更能「健康老化」，將是下一階段防疫政策的重要課題。