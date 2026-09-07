快訊

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

注意！幫爸媽綁定LINE求方便…少做1動作「害自己帳號被刪除」

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部首引進長者加強型流感疫苗 明年力拚增至60萬劑

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，今年流感疫苗接種成果相當重要，將作為後續政策及預算爭取依據。記者廖靜清／攝影
衛福部次長林靜儀表示，今年流感疫苗接種成果相當重要，將作為後續政策及預算爭取依據。記者廖靜清／攝影

台灣進入超高齡社會，高齡流感防護也將升級，衛福部今年首度採購20萬劑「加強型流感疫苗」，優先提供住宿式長照機構等65歲以上長者接種。衛福部次長林靜儀表示，今年接種成果相當重要，將作為後續政策及預算爭取依據，「明年希望增加到60萬劑」，若順利達標，數量將是今年3倍，讓更多高風險長者獲得較佳防護。

中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「高齡健康同行 照護永續共好」記者會暨論壇，邀集政府、專家及長照機構代表討論高齡防疫。林靜儀指出，台灣歷經新冠疫情後，防疫觀念必須進一步融入日常生活，尤其進入超高齡社會，長者面對流感等傳染病威脅，疫苗是重要的健康防護工具。

因應高齡者免疫反應較弱，疾管署115年度公費流感疫苗首度納入約20萬劑加強型疫苗，包括高劑量及含佐劑流感疫苗，優先提供住宿式長照機構等65歲以上長者接種。林靜儀強調，今年推動成果將影響明年政策，希望在立法院及行政院支持下，進一步將採購量提高至60萬劑。

不過，老人福利團體認為，高齡防疫不能只有「多買疫苗」。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，台灣推動老人流感疫苗接種已近30年，但隨人口結構、疫苗科技及長照型態改變，高齡防疫政策也到了重新檢視的時候。

張淑卿指出，目前至少面臨四大困境，包括可預防感染造成後端醫療負擔、疫苗品項及科技更新、接種輸送資源不足，以及部分法規與評鑑規範僵化繁瑣。長者若因流感、肺炎等感染反覆住院，不只加重急診及病床壓力，一場感染也可能使原本尚能自理的長者體能快速下降，甚至走向失能，照顧壓力最後仍回到家庭及長照體系。

其中，「疫苗送不到長者身邊」更是長照現場難題。張淑卿認為，行動不便、偏鄉及獨居長者未必能自行前往醫療院所，部分長照機構也面臨醫療院所到點施打資源不足問題，政府除採購疫苗，也應同步建立更完整的到點、到宅接種服務。

長照機構感染控制也有其特殊性，高齡者感染後未必出現典型發燒、咳嗽，可能先以譫妄、跌倒、精神倦怠等非典型症狀表現。加上住民共同生活、近距離照護頻繁，失智長者也較難遵從口罩等防疫措施，一旦病毒進入機構，群聚風險更高。

老盟主張，未來高齡防疫應從「要求長者配合」轉向「把防護送到長者身邊」，除提升住民、工作人員疫苗涵蓋率，也應強化醫療團隊到點接種，並建立感染後就醫及抗病毒藥物取得的快速通道，疫苗政策則應提供更多元選擇與透明資訊，落實知情同意及自主決策。

疾管署長羅一鈞提醒，流感來勢洶洶，已是10年同期最高，目前兒童流感增加快速，進入流行期後將明顯影響成人和長輩。疾管署自105年起，每年均維持約600萬劑以上之公費流感疫苗採購規模；115年總計採購逾705萬劑，為近年最高，其中包括加強型流感疫苗20萬790劑，將優先提供長照機構65歲以上長者接種。

林靜儀表示，政府未來將持續串聯社區、長照與醫療體系，讓高齡者更方便取得疫苗。高齡者防護做得好，受益的不只是長者，也能降低家庭照顧及整體醫療體系壓力。面對超高齡社會，如何讓長者不只活得久，更能「健康老化」，將是下一階段防疫政策的重要課題。

中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「高齡健康同行 照護永續共好」記者會暨論壇，各界專家與會交流公費疫苗接種。記者廖靜清／攝影
中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「高齡健康同行 照護永續共好」記者會暨論壇，各界專家與會交流公費疫苗接種。記者廖靜清／攝影

衛福部 流感疫苗 流感 長者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

衛福部：長者加強型流感疫苗116年拚增至60萬劑

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

推動失智友善社區 紅十字會攜名醫走進淡水

香港檢獲1600劑假防癌疫苗 3人被捕含1醫生

相關新聞

興達電廠二期改建補正再審 環委籲加強在地溝通、降低施工負面影響

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，台電規畫於興達電廠新建2部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組，今於環境部舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員認為，應加強施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，本案決議補正再審。

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

國內流感、新冠等多種呼吸道病毒持續流行，部分醫院急診再現壅塞。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣人口密集、接觸頻繁，多種病毒同時在社區流行是常態，醫療院所感染管制重點應「適當而有效」，並非一味把防護規格拉到最高。若遇到結核病、水痘等具高度傳染風險患者，最重要的是妥善隔離，而非讓患者留在公共區域，再要求所有醫護、病人都戴N95口罩。

要換季了！氣象署：周三首波東北季風報到 漸轉為秋冬天氣型態

中央氣象署科長林伯東上午指出，周三到周五有一波東北季風增強，之後會慢慢轉變成秋冬天氣型態，受北方系統影響，南方系統影響會慢慢消弱。

耳垂冠心溝？中醫：心血管疾病徵兆 懸針紋、山根橫紋也要注意

不少心肌梗塞患者，直至首次發作前，根本不知道自己有心血管問題。事實上，傳統「相由心生」的說法，可用於判斷心血管疾病的發生機率。中醫師黃千瑞指出，若耳垂上出現斜向皺摺，中醫稱為「冠心溝」，經研究發現，具有冠心溝的民眾，比起無冠心溝的對照組，出現缺血性心臟病、中風的風險比率較高。

台大急診周一「百人候床」景象消失 華山市場擬設UCC再分流輕症

台大醫院急診壅塞問題近期引發關注，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局則提出華山市場辦公室作為可能地點。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，若能在醫院周邊設置UCC，「對於紓解來本院急診的輕症病患可能有幫助」，至於最終選址，仍應由衛福部與北市衛生局討論決定。

印尼火山爆發！8機場關閉17萬旅客受困 觀光署：無台灣團受影響

印尼阿納克喀拉喀托火山（Anak Krakatau）6日爆發，火山灰飄散至雅加達等地，導致包含首都主要機場在內的8座機場暫停航班。印尼交通當局指出，逾1500架航班、約17萬名旅客受影響，部分旅客滯留機場；我國交通部觀光署表示，目前未接獲我國旅行團旅客受影響，後續會持續關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。