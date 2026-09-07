聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空10月7日起訂位服務費再調漲至33美元
繼今年4月後，星宇航空近日再度宣布，10月7日起訂位服務費將從30美元（約新台幣950元），調漲至33美元（約新台幣1046元）。
由於機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費概念，隨票券收取訂位服務費，包括華航、長榮航空、星宇航空、台灣虎航皆隨票收取訂位服務費。
星宇航空今年4月訂位服務費才從25美元（約新台幣792元），調漲至30美元（約新台幣950元），不過星宇航空近日再度公告，從10月7日起訂位服務費將再度調漲至33美元（約新台幣1046元）。
國籍航空今年陸續宣布調漲訂位服務費，台灣虎航從9月1日起改為非旺季航班訂位服務費每位旅客每航段從新台幣300元調整至350元，旺季航班每位旅客每航段從400元調整至450元。
長榮航空及立榮航空8月起國際線行程起始地從菲律賓、香港以外地區出發者，每張收取33美元（約新台幣1046元）；中華航空則是7月9日起調漲至30美元（約新台幣950元）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。