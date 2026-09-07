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星宇航空10月7日起訂位服務費再調漲至33美元

中央社／ 台北7日電

繼今年4月後，星宇航空近日再度宣布，10月7日起訂位服務費將從30美元（約新台幣950元），調漲至33美元（約新台幣1046元）。

由於機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費概念，隨票券收取訂位服務費，包括華航、長榮航空、星宇航空、台灣虎航皆隨票收取訂位服務費。

星宇航空今年4月訂位服務費才從25美元（約新台幣792元），調漲至30美元（約新台幣950元），不過星宇航空近日再度公告，從10月7日起訂位服務費將再度調漲至33美元（約新台幣1046元）。

國籍航空今年陸續宣布調漲訂位服務費，台灣虎航從9月1日起改為非旺季航班訂位服務費每位旅客每航段從新台幣300元調整至350元，旺季航班每位旅客每航段從400元調整至450元。

長榮航空及立榮航空8月起國際線行程起始地從菲律賓、香港以外地區出發者，每張收取33美元（約新台幣1046元）；中華航空則是7月9日起調漲至30美元（約新台幣950元）。

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