興達電廠二期改建補正再審 環委籲加強在地溝通、降低施工負面影響

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，台電規畫於興達電廠新建2部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組，今於環境部舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員認為，應加強施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，本案決議補正再審。

本更新案開發單位為台電公司，開發單位規畫於興達電廠內新建設置2部燃氣複循環機組，裝置容量280萬瓩以下，開發基地位於特定專用區，開發行為屬火力發電廠添加機組，本案也被台電視為因應南部產業用電持續成長、維持區域供電穩定的重要電源布局。

開發單位表示，依2026年園區發展及產業預測用電情勢，高雄民生及產業用電持續成長，高雄各園區如橋頭、楠梓、白埔、新材料園區等相繼投入營運，特高壓用戶如捷運、AI資料中心及汽電共生脫煤等用電需求，高雄地區用電相較2025年預估，短期（2028年）新增用電220萬瓩，長期（2035年）新增用電400萬瓩，因此本更新改建案有其必要。

去年9月9日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民感到極大的恐慌與強烈不滿，今早特別北上環境部參加環評。烏林投居民今表示，雖然當時無人傷亡，但爆炸與一期改建計畫執行以來造成新港里及周邊地區的影響，已經造成了居民非常大的不滿，引發居民數次的抗爭。

新港里里長候選人孫藝鳳表示，今北上參加環評，要求台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建的種種疑慮，也要求台電也應公開宣布撤銷行為誠信切結書，呼籲環評委員應要求台電承諾以上訴求，否則將堅決反對本案。

永安區鹽田里里長柯男烈會議中發言痛批，台電在當地已經超過50年，造成的空汙、噪音等都是地方在承擔，幾乎沒有照顧到地方居民，更糟糕的是，這50年來只有1位里民在台電上班，放眼全球哪有這麼可恥的事情，堅持反對本案，

高雄市政府代表提醒，燃氣對穩定供電和產業轉型有其必要性，但為了落實2050淨零目標，要規畫碳捕捉、碳封存等工作，台電也要更多方聽取地方意見，解決現存的爭議，達到敦親睦鄰、共同發展的目標。

環委表示，今天這麼多民眾來到現場表達意見，應該加強與利害關係人的溝通，尤其民眾關注的地方安全、防災機制等，加上去年發生過氣爆事件，應該要精進相關對策。

本案經過近3個小時審查後，環委最後要求開發單位，應加強施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，並評估機組導入碳捕捉、封存與再利用技術的可行性，本案決議補正再審。