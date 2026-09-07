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興達電廠二期改建今環評初審 居民北上反對

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，烏林投居民連線的代表新港里里長參選人孫藝鳳到場表示，拒絕台電脅迫式與新港里民的溝通。記者潘俊宏／攝影
興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，烏林投居民連線的代表新港里里長參選人孫藝鳳到場表示，拒絕台電脅迫式與新港里民的溝通。記者潘俊宏／攝影

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，環境部今舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。在地居民今也北上參加本次環評，要求台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮，否則將堅決反對此二期工程。

本更新案開發單位為台電公司，開發單位規畫於興達電廠內新建設置2部燃氣複循環機組，裝置容量280萬瓩以下，開發基地位於特定專用區，開發行為屬火力發電廠添加機組，本案也被台電視為因應南部產業用電持續成長、維持區域供電穩定的重要電源布局。

去年9月9日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民明將北上環境部參加環評，烏林投居民今表示，雖然當時無人傷亡，但爆炸與一期改建計畫執行以來造成新港里及周邊地區的影響，已經造成了居民非常大的不滿，引發居民數次的抗爭。

烏林投居民連線指出，興達電廠第二期改建計畫今進行環評初審，環境影響說明書指出已經經過辦理公開會議、民意調查方式，獲得在地居民的高度支持。然而烏林投居民代表反駁，實際上根本不是如此。台電所謂的公開說明會，僅有舉辦在永安區公所中正堂，但卻忽略了距離興達電廠最近又受爆炸及施工影響的新港里民，許多居民並沒有收到公聽會舉辦的資訊。

另外，對於計畫調查表示60%居民贊成第二期改建計畫，烏林投居民連線批這是「刀架在脖子上強迫居民」的結果，早在去年居民連線抗爭要求事故補償之時，就有傳聞台電將針對抗爭民眾採取不予補助的方式，在二期環評即將初審之際，地方團體正式收到台電發出「行為誠信切結書」，要求所有向台電公司南部施工處申請活動補助案的簽署，當中要求申請團體不可以進行陳抗行為，如果被台電認為是「非理性陳抗或阻礙」將會撤銷或不予補助。

因此，今天北上要求台電公司，應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮；台電也應公開宣布撤銷行為誠信切結書，呼籲環評委員應要求台電承諾以上訴求，否則居民將堅決反對本案。

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