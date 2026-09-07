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青年科技思維製麵、開發養殖投餵無人船 食農平台助接軌國際

中央社／ 台北7日電
聚焦食農領域的新創加速器「好食好事HAOSHi」，由頂新和德基金捐助成立，推動食農產業創新發展，協助青年返鄉新創產業接軌國際，頂新和德基金捐助人代表魏應充（左）日前走訪豐漁水產養殖現場，與創辦人許宏德（右）交流水上無人船操作方式及實際應用。中央社／好食好事基金會提供
聚焦食農領域的新創加速器「好食好事HAOSHi」，由頂新和德基金捐助成立，推動食農產業創新發展，協助青年返鄉新創產業接軌國際，頂新和德基金捐助人代表魏應充（左）日前走訪豐漁水產養殖現場，與創辦人許宏德（右）交流水上無人船操作方式及實際應用。中央社／好食好事基金會提供

聚焦食農領域的新創加速器「好食好事HAOSHi」，推動食農產業創新發展，協助青年返鄉新創產業接軌國際，例如以科技思維製麵，在魚塭開發並測試養殖投餵無人船。

新創加速器平台「好食好事HAOSHi」，聚焦食農領域，長期透過業師輔導、企業媒合、產業合作與國際市場鏈結，協助食農新創將產品與技術進一步導入市場，推動食農產業創新發展。

好食好事基金會分享，最近走訪所輔導青年返鄉的新創產業案例。

根據好食好事基金會提供的資料，「金尚品食品」共同創辦人李明軒曾是多家國內外知名電子業的研發工程師，COVID-19疫情期間，看到乾拌麵商機，結合相同背景的朋友投入食品業，將製程管理、自動化及標準化思維帶進工廠，讓地方食品工廠有條件承接更多元產品與市場需求，目前已為多家知名乾拌麵品牌代工。

「金尚品食品」加入好食好事加速器後，團隊透過業師輔導與國際交流梳理市場方向，希望接軌國際更大的食品供應鏈。

「豐漁水產」創辦人許宏德曾任職航太產業，因從小在雲林養殖家庭長大，看到家鄉養殖人口逐漸高齡化，人力不足及沉重的工作負擔，成為地方產業亟須解決的問題。

許宏德了解投餵、巡池是養殖戶每天一定要面對的工作，他將工程背景帶回養殖現場，從第一線需求出發，開發可執行適應戶外環境及養殖戶原有工作習慣的投餵無人船，持續透過實際場域測試，調整設備與操作方式。

「豐漁水產」從雲林魚塭出發，正逐步將現場累積經驗，轉化為能應用於更多養殖場域的產品與服務；加入好食好事加速器後，重新梳理產品定位、成本結構與市場策略，並把發展重心從設備能否穩定運作，延伸至維修服務、海外市場與養殖數據應用。

「好食好事HAOSHi」，由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充日前也以業師身分到「金尚品食品」與「豐漁水產」的生產及養殖現場，與團隊交流商業模式及下一階段發展方向。

好食好事基金會表示，未來將持續陪伴在地團隊，協助既有製造基礎、技術專業與產業經驗進一步轉化為市場競爭力。

聚焦食農領域的新創加速器「好食好事HAOSHi」，由頂新和德基金捐助成立，頂新和德基金捐助人代表魏應充（左4）日前走訪彰化田中金尚品食品工廠，實地了解自動化生產與食品製造流程，並與金尚品食品創辦人李翰明（左3）及共同創辦人李明軒（左2）交流地方製造如何進一步接軌市場。中央社／好食好事基金會提供
聚焦食農領域的新創加速器「好食好事HAOSHi」，由頂新和德基金捐助成立，頂新和德基金捐助人代表魏應充（左4）日前走訪彰化田中金尚品食品工廠，實地了解自動化生產與食品製造流程，並與金尚品食品創辦人李翰明（左3）及共同創辦人李明軒（左2）交流地方製造如何進一步接軌市場。中央社／好食好事基金會提供

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