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世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

文／ 王廷羽提供

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船，布局非紅供應鏈新商機。 圖／世紀民生提供
世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船，布局非紅供應鏈新商機。 圖／世紀民生提供

無人機市場的下一個競爭關鍵，不只比誰飛得高、飛得遠，更要比誰「更聰明」。從IC設計跨足AI無人載具市場的世紀民生科技（5314），近年積極布局AI無人機，將長年累積的晶片、馬達控制、通訊與系統整合技術延伸至無人載具，聚焦飛控、Edge AI與自主導航等核心能力，同時拓展無人船與反無人機應用，搶攻智慧無人載具市場。

從IC跨足AI無人機　先掌握「飛控大腦」
世紀民生2023年起投入無人機領域，鎖定農業、物流、巡檢及公共安全等任務型應用。相較於單純製造機體，公司將既有IC設計能力延伸至飛行控制系統，整合MCU、感測器、馬達控制、電源管理與通訊模組，讓無人機具備更完整的控制與運算能力。

董事長張祐銘將IC比喻成無人機的「大腦」，感測器如同眼睛、通訊則像神經，再透過AI與飛控系統整合，讓無人機從單純「會飛」，進一步具備辨識、判斷與執行任務的能力。

世紀民生從IC設計跨足AI無人機，整合飛控、感測、通訊與AI技術，讓無人機從「會飛」進一步具備辨識、判斷與執行任務的能力。 圖／世紀民生提供
世紀民生從IC設計跨足AI無人機，整合飛控、感測、通訊與AI技術，讓無人機從「會飛」進一步具備辨識、判斷與執行任務的能力。 圖／世紀民生提供

AI讓無人機自己判斷　農業、巡檢都能派上用場
過去操作無人機，高度仰賴飛手透過即時畫面判斷下一步；隨著Edge AI導入，無人機可以先在機上進行影像辨識與資料處理，篩選重要資訊後再傳回地面，減少大量資料傳輸，也讓任務執行更有效率。

實際應用也愈來愈多元，例如野生動物監測，可利用無人機協助辨識動物種類、統計數量；在工業巡檢上，則能結合自主巡航與避障，深入人員較難進入或具有風險的環境進行檢查。

農業也是AI無人機的重要應用。傳統農業無人機可以依照設定航線進行噴灑，進一步加入AI與影像辨識後，還能依作物生長、病蟲害等情況判斷不同區域的施作需求，朝更精準的農業管理發展，也有助降低人員接觸農藥及進入高風險環境的機會。

導入Edge AI後，無人機可進行影像辨識與自主判斷，應用於農業噴灑、工業巡檢與生態監測，不僅節省人力，也能降低人員接觸農藥與進入高風險環境的機會，兼具ESG效益。 圖／世紀民生提供
導入Edge AI後，無人機可進行影像辨識與自主判斷，應用於農業噴灑、工業巡檢與生態監測，不僅節省人力，也能降低人員接觸農藥與進入高風險環境的機會，兼具ESG效益。 圖／世紀民生提供

從天空延伸到海上　布局無人船與反無人機
世紀民生也持續將飛控、AI、感測與通訊系統模組化，希望把同一套核心能力延伸至不同無人載具。除了空中的無人機，公司也將技術延伸至無人船，可用於海岸巡查、海域環境監測、生態調查等場域，透過感測設備蒐集海面與水下資訊，降低人員長時間進入複雜環境的需求。

隨著無人機愈來愈普及，反無人機也成為另一項發展方向。反無人機除了先偵測空中目標，更重要的是進一步辨識敵我與風險，再依不同情況進行後續處理。未來公司也希望整合無人機、無人船、反無人機與地面站，逐步建立可跨空域、海域運作的智慧無人載具系統。

世紀民生持續整合飛控、AI、感測與通訊技術，並將無人機作為智慧無人載具布局的重要一環。 圖／世紀民生提供
世紀民生持續整合飛控、AI、感測與通訊技術，並將無人機作為智慧無人載具布局的重要一環。 圖／世紀民生提供

非紅供應鏈成關鍵　台灣拚「安全＋智慧」
在全球無人機供應鏈重組下，晶片來源、通訊安全與資料流向，逐漸成為政府、公共安全與國防採購的重要考量，「非紅供應鏈」也成為台灣業者切入市場的新門檻。

台灣具備半導體、AI、通訊與ICT產業基礎，世紀民生則從IC設計出發，進一步整合飛控、AI與通訊能力，並將技術延伸至無人船與反無人機。隨著無人載具從單純「會飛」走向具備自主判斷能力，也讓台灣在全球無人機供應鏈中尋找新的發展位置。

世紀民生董事長張祐銘表示，台灣無人機產業應從AI、資安與安全供應鏈建立差異化，持續拓展無人機、無人船與反無人機布局。 圖／世紀民生提供
世紀民生董事長張祐銘表示，台灣無人機產業應從AI、資安與安全供應鏈建立差異化，持續拓展無人機、無人船與反無人機布局。 圖／世紀民生提供

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