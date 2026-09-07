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衛福部：長者加強型流感疫苗116年拚增至60萬劑

中央社／ 台北7日電
衛福部疾管署長羅一鈞（前左）說，台灣今年首次引進20萬劑加強型流感疫苗，成為亞洲第一個、也是目前唯一引進加強型流感疫苗的國家。中央社
衛福部疾管署長羅一鈞（前左）說，台灣今年首次引進20萬劑加強型流感疫苗，成為亞洲第一個、也是目前唯一引進加強型流感疫苗的國家。中央社

台灣推動流感疫苗接種將近30年，今年首次引進20萬劑加強型流感疫苗，長照機構對象優先施打，老盟盼引進更多加強型流感疫苗，衛福部允若預算到位，明年規劃增採購至60萬劑。

據疾管署疫情監測，流感門急診就診人數創近10年同期新高，已逾10萬人，本週將突破11萬人，今年秋季流感來得較早，至10月底、11月初將持續流行，預計今年主要流行A型H1N1流感，較B型流感更易造成重症。若疫苗接種率不足，重症病例可能增加，流感疫苗接種相當重要。

台灣推動流感疫苗接種將近30年，今年更是首次採購量超過700萬劑，同時是首次引進20萬劑加強型流感疫苗，優先提供長照機構對象施打。老人福利推動聯盟今天在記者會指出，老人疫苗政策仍缺乏完整規劃，理事長方力脩喊話引進更多加強型流感疫苗，讓更多長者受惠。

衛福部次長林靜儀說，台灣已經進入超高齡社會，長者的防疫工作更加重要，盼正確疫苗資訊真正進入長輩的生活。今年20萬劑加強型流感疫苗接種成效非常重要，施打成績越好，明年更有機會爭取行政院、立法院預算支持，進一步擴大疫苗採購量，希望明年能進一步增加到60萬劑。

疾管署長羅一鈞說，台灣今年首次引進20萬劑加強型流感疫苗，成為亞洲第一個、也是目前唯一引進加強型流感疫苗的國家。日本原計畫今年開始引進加強型流感疫苗，提供75歲以上長者接種，但近期因疫苗採購不及，宣布今年暫緩引進。

羅一鈞表示，今年加強型流感疫苗共有2個廠牌，分別為東洋與賽諾菲。其中，東洋的疫苗將於10月1日開打，賽諾菲也將陸續到位，屆時兩個廠牌的加強型流感疫苗都可提供長照機構接種，可接種加強型流感疫苗的長照機構共11類，包括榮民之家等機構。

羅一鈞說，除了流感疫苗與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗都提供保護力更佳的新一代疫苗之外，今年疫苗的選株也都有更新，可以更貼近最新的流行病毒株，讓疫苗能夠跟上疫情趨勢，提供更精準的預防。

羅一鈞表示，健康幣10月上路，參與對象為年滿18歲以上，疫苗接種不分公費、自費，流感疫苗450點、COVID-19疫苗900點、肺鏈疫苗600點，在部分通路，如超商兌換商品採1點等值新台幣1元，盼以額度作為誘因衝接種率。

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