頻尿、夜尿恐是攝護腺肥大警訊 奇美引進水刀、AI精準規畫治療

頻尿、夜尿、尿流變細，讓不少男性常以為「年紀大了本來就這樣」，但卻可能是攝護腺肥大警訊。奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，院方引進微創攝護腺水刀治療（Aquablation），透過即時影像與AI個人化規畫，搭配高速水流切除增生組織，提供攝護腺肥大患者另一項治療選擇。

曾文歆指出，攝護腺水刀不同於傳統電刀或雷射，不以熱能切除，而是利用高速水流處理增生組織，手術前先透過膀胱鏡及經直腸超音波掌握攝護腺大小、形狀及重要結構，再由系統依照醫師規畫執行，降低人為操作差異。

他說，根據WATER及WATER II臨床研究，攝護腺體積約30至150mL的患者均有相關資料支持，水刀自動切除程序平均約5.8分鐘，且較不受攝護腺體積增加影響；由於屬切除型治療，也可將組織送病理檢查。

曾文歆提到，對於擔心術後尿失禁、勃起功能或逆行性射精的患者，相關比較資料顯示，水刀治療上述功能問題比例均低於1%，但實際結果仍會受到個人條件及攝護腺狀況影響，不能一概而論。

曾文歆強調，傳統手術較像是醫師直接進行切除，微創攝護腺水刀則多了一道「先規畫、再執行」程序，目前攝護腺肥大治療方式相當多元，但沒有一種手術適合所有人，若頻尿、夜尿等症狀已影響生活，應由泌尿科醫師依攝護腺大小、症狀及生活需求評估，選擇合適治療方式。