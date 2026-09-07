北榮陳威明獲頒工研院士 行醫38年救人無數「執刀長骨刺是光榮印記」

台北榮總院長陳威明行醫38年，完成逾3萬台骨科手術，是聞名國際的骨腫瘤治療與關節重建領域的專家。擔任北榮副院長、院長近10年來，即使肩負繁重的行政工作，始終沒有離開臨床第一線。日前經工研院遴選，陳威明獲頒第15屆工研院院士，由賴清德總統親自授證。他說，獲頒工研院院士深感榮耀，也倍感責任重大。

工研院院士為台灣科技與產業界的最高榮譽之一，旨在表彰在產業技術上，對產業發展、推動，與增進人民生活福祉、跨領域創新上，具有深遠影響力、傑出貢獻的關鍵人物，以促進我國科技發展，特設置「工研院院士」榮譽。

陳威明於授證典禮上發表感言，對工研院及評選委員會的肯定誠摯感謝，醫療的本質是挽救生命、幫助病人重拾健康，科技則是推動醫療進步的最佳助手。這份榮譽是對北榮醫療團隊及長期共同合作的生技及資通訊夥伴的肯定。

陳威明說，北榮將持續深化醫療與科技界的合作，攜手將台灣高品質的醫療軟實力與硬體科技相結合，推動更多前瞻醫療技術落地，造福廣大病患並幫助提升台灣醫療產業的國際競爭力。

陳威明接受「聯合報」專訪表示，接任北榮院長後，除了臨床工作，也投入大量醫院行政事務，希望帶動北榮醫療持續發展，並全力協助國家落實政府政策。「謝謝工研院，也謝謝評審。」他說，獲選院士代表肩負更大的責任，未來將繼續為國家社會盡一份心力。

陳威明接受採訪當天，才剛完成11台手術。回顧從醫之路，他坦言，自己最初立志成為血液腫瘤科醫師。「腫瘤還有很多尚未解開的謎團，具有很大的發展性與進步空間。」醫學院畢業時，他立志投入腫瘤治療。但身為陽明醫學院公費生，必須下鄉服務。當他到花蓮鳳林榮民醫院時，院內沒有內科職缺，於是轉往外科發展，當時鳳林榮院急診主要收治車禍及跌倒骨折的榮民病人。

為了幫助病人，他主動請纓，申請返回台北榮總接受骨折手術訓練。短期訓練後，他回到花蓮，陸續完成數十台骨科手術。由於當地醫療設備有限，甚至缺乏電鑽等基本手術器械，他只能以手搖鑽開刀，「每一根螺絲都是用感情鎖進去」。之後他回到台北榮總進入骨科，因緣際會下投入骨腫瘤領域，終於走上自己夢寐以求的道路。

「骨癌病人的治療過程非常辛苦，我需要多幫忙一點。」這句話，也成為他數十年來堅持在臨床第一線的重要信念。

陳威明的左手大拇指底部關節，有一顆明顯的骨刺。他說，這是長年替病人手術，左手大拇指與食指持續用力捏住手術鑷子所留下的痕跡。「現在只要用力捏著鑷子，骨刺就會隱隱作痛。」

但對他而言，這顆骨刺不是負擔，而是一枚見證歲月的「光榮印記」。每當看到它，他便會想起自己投入無數時間為病人手術，讓3萬多個家庭重新找回笑容，甚至曾將許多病人從鬼門關拉回來。「想到這些，就覺得很值得。」

由於手術中多使用健保醫材，盡可能降低病人經濟負擔，陳威明被病人暱稱為「陳健保」。他並不反對自費醫療，但反對那些沒有實質療效差異、卻徒增病人負擔的自費項目。他始終認為：「醫療的價值，應該回到病人本身。」

骨肉癌治療進步，從「活不到兩年」，到五年存活率超過七成，是陳威明數十年臨床生涯中最深刻的感受之一，骨肉癌患者五年存活率已逾七成，與早年幾乎沒有生存機會相比，已有天壤之別。

採訪前兩天，一名曾罹患骨肉瘤病人特別從嘉義北上回診。因為他的孩子剛出生，特別帶著紅蛋回來與陳威明分享喜悅。讓陳威明十分感動，原來這位病人十多歲時罹患骨肉瘤，當時家人不願接受化療與手術，將孩子帶回家，打算以草藥治療。陳威明得知後，每天打電話勸說病人父母，一定要讓孩子接受正規治療。

他甚至告訴家長：「我可以幫你介紹中南部醫學中心，不一定要回北榮治療。」他希望家長明白，骨腫瘤患者如果沒有接受適當的化療與手術，往往可能活不到兩年。他苦口婆心地勸說：「不要放棄孩子。如果孩子真的因為沒有接受治療而離開，你們一定會後悔。」最後，家長終被說服，帶著孩子接受手術與完整治療。如今，孩子順利長大成人，還組成自己的家庭，也當爸爸了。

許多接受陳威明治療的孩子，如今長大成人、結婚、生子，許多人會帶著油飯、紅蛋回來探望他。看著一個個孩子健康長大，被小朋友暱稱「陳爸爸」的他笑稱，自己「兒女成群」。

「不要忘記行醫的初心，一定要盡力多幫助病人。」談起醫療生涯中的病人故事，陳威明幾度紅了眼眶。他說，醫療就是服務病人，其中有太多令人感動的故事，「講到最後都會掉眼淚」。

尤其骨癌經常發生在青少年，當孩子被診斷為惡性骨癌時，幾乎沒有父母不掉眼淚。許多家長甚至跪在地上、淚如雨下，哭成一團。而他面對病人時，總會告訴他們：「我照顧你」。多年過去，回想起那些病人與家庭，他依然難掩心中的不捨。

「保留骨本」：讓台灣的骨腫瘤治療走向世界，多年來，陳威明持續投入骨移植、肢體保留及生物性重建等創新技術。

台北榮總自1991年起，便積極發展骨癌患者的生物性重建。也就是將遭癌細胞侵犯的骨骼切除後，在體外利用高劑量放射線、低溫冷凍等方式殺死癌細胞，再將處理後的骨骼重新接回患者體內，以減少使用腫瘤型人工關節所面臨的骨骼流失、需多次更換問題。

陳威明表示，台北榮總目前的生物性重建病例數位居全球最多。他擔任亞太骨骼肌肉系統腫瘤協會主席期間，也與世界各地專家共同推動骨腫瘤醫療發展。

他仍記得，2000年第一次前往英國發表生物性重建治療成果時，從現場西方專家的表情，就能感受到他們對這項治療方式的不認同。然而，經過20多年發展，如今生物性重建已成為最被重視的治療方式之一。台北榮總在此領域發表的研究文獻，也受到全球高度引用，美．歐醫療團隊亦逐漸採用相關治療概念。

陳威明始終相信：「創新從來不是為了追逐新奇，而是從病人的需求出發，尋找更安全、更有效的方法。」

2001年，他開啟台灣微創人工髖關節手術的先河，之後也將微創概念應用於膝關節，希望減少病人的傷口與疼痛，讓患者能夠更快恢復日常生活。

在關節重建領域，陳威明同樣持續突破技術極限。有位日本職業芭蕾舞者因疾病必須接受雙側人工髖關節置換手術，但在日本就醫時，曾被醫師告知，術後可能再也無法跳芭蕾了。去年，她特別前往北榮求診。陳威明施行雙側人工髖關節置換後，如今她單腳抬腿已能呈現接近180度的姿勢，重新回到舞台，讓陳威明感到相當欣慰與驕傲。

他的貢獻不僅在醫學技術與病人治療，也延伸至醫院治理。在他的帶領下，北榮持續改善軟硬體環境，凝聚全院力量，用心照顧病人與同仁，並努力和全球重要醫學中心交流及簽訂合約。台北榮民總醫院連續三年獲選美國《新聞週刊》（Newsweek）全球前250大最佳醫院，排名也逐年提升，持續獲得國際肯定。

「時代已經改變。」他說，如今台北榮總已經在國際醫療舞台上站穩一席之地，讓北榮成為國際交流重要醫學中心。培育出許多優秀的骨科醫師，影響無數年輕世代。近年來，許多國內外知名醫院，包括歐美、日本、韓國等醫療機構，也紛紛到北榮交流學習。採訪當天，陳威明甚至正親自指導一名來自美國知名大學醫院的總醫師。

從「醫界修理工」到醫療科技跨域合作，「骨科醫師就是把病人的肢體修好。骨科醫師天天拿鐵鎚、電鋸和電鑽，是醫界的修理工。」這是陳威明對骨科醫師的幽默形容。行醫38年，他不斷研發新的手術方法，希望讓病人在手術後擁有更好的生活品質。

如今成為工研院院士，他也期待未來能在符合政府法規、保護病人個資的前提下，充分運用北榮累積的大量醫療數據、影像資料及臨床經驗，與台灣優質資通訊（ICT）及生技產業進一步合作，共同研發創新醫療技術。「除了讓民眾獲得更好的醫療服務、提升醫療品質，也希望能為台灣經濟發展盡一份心力。」

38年後，初心依然沒有改變，陳威明的頭髮已經斑白，回首醫者歲月，他最希望留下的不只是醫療技術與研究成果，而是一種可以延續下去的文化：「讓年輕人敢於創新，讓同仁彼此尊重，讓醫院永遠把病人放在第一位；更重要的是，讓台北榮總在國家需要的時候，永遠站得出來。」

陳威明這雙因長年執刀而留下骨刺的手，是行醫近40年歲月最真實的見證。骨刺會痛，但他從未停下手中的手術刀。他用這雙手修復病人的肢體，也用這雙手守護無數家庭的希望。如今，這雙手依然握著手術刀，也握著對生命的敬畏與對醫療的初心，持續寫下屬於台灣醫療最堅定而溫暖的篇章。

「這份榮耀，是肯定，更是新的起點。」陳威明說，獲頒工研院院士，感謝一路同行的北榮團隊、合作夥伴，以及每一位支持台灣醫療創新與進步的朋友。