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生酮飲食不只減肥 可改善肝臟、胰島素
【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】生酮飲食的效果可能不只減重，還可以改善血糖！美國華盛頓大學醫學院研究發現，肥胖患者採生酮飲食在四個月內減去約10%體重，肝臟脂肪下降67%，肝臟胰島素敏感度改善幅度也勝過其他兩種飲食法2至3倍，顯示減少攝取碳水化合物可能為減重帶來額外的代謝效益。
生酮飲食是一種幾乎不吃澱粉、糖分等碳水化合物，改以大量吃油脂為主的飲食方式，讓身體改燃燒脂肪而非葡萄糖來獲取能量。
生酮護肝降血糖
根據《地球報》報導，華盛頓大學醫學院團隊將有肥胖症的受試者分為生酮、地中海及植物性飲食3組，並提供餐點、調整份量，使各組在約4至5個月內減少約10%體重。
結果顯示，生酮飲食組肝臟脂肪平均減少67%，另外兩組均為45%，肝臟胰島素敏感度改善幅度也高出其他飲食約2至3倍。此外，生酮組24小時平均血糖下降20%，高於另外兩組的8%，每日胰島素濃度也下降最多。研究結束時有50%生酮組患者已不再符合前期糖尿病標準。
三種飲食各有改善
根據《Healthline》報導，這項研究顯示三種飲食都能減少體脂、提升胰島素敏感度並改善血糖，而生酮飲食在肝臟脂肪等方面的改善幅度最大。
研究中的生酮飲食僅有4%熱量來自碳水化合物、73%來自脂肪。研究者認為，對同時具有肥胖、前期糖尿病及脂肪肝的人而言，限制碳水化合物可能在減重之外進一步改善肝臟與血糖代謝，不過這項研究僅有42名完成者，仍需更長期、更多人的研究確認生酮飲食的效果。
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