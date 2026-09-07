印尼火山爆發！8機場關閉17萬旅客受困 觀光署：無台灣團受影響

印尼阿納克喀拉喀托火山（Anak Krakatau）6日爆發，火山灰飄散至雅加達等地，導致包含首都主要機場在內的8座機場暫停航班。印尼交通當局指出，逾1500架航班、約17萬名旅客受影響，部分旅客滯留機場；我國交通部觀光署表示，目前未接獲我國旅行團旅客受影響，後續會持續關注。

綜合外媒報導，印尼阿納克喀拉喀托火山（Anak Krakatau）自4日晚間起持續活動，6日凌晨3時53分發生持續30秒的噴發，約3小時後再噴發16秒，印尼當局未接獲人員傷亡通報，也未發布撤離令，但警告民眾與遊客應遠離火山口至少3公里。

根據外媒報導，阿納克喀拉喀托位於爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽。火山灰飄散至雅加達及蘇門答臘島南端的楠榜省，印尼空中導航服務公司因此關閉雅加達蘇加諾-哈達國際機場、哈利姆·珀達納庫蘇馬國際機場，以及楠榜省拉丁·英滕二世機場等共8座機場空域。

截至6日晚間，8座機場共有逾1500架航班受影響，其中蘇加諾-哈達國際機場就有963架航班受影響，約17萬名旅客受到波及，包括新加坡航空、馬來西亞航空、亞洲航空及獅子航空集團在內的航空公司，都宣布取消往返雅加達的部分航班。

我國觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有團體旅客受傷情事，經洽駐印尼台北經濟貿易代表處及主要旅行業公協會，也均未接獲有旅行團受影響的相關訊息。觀光署將持續關注及適時回應。

而我國國籍航空也在官網宣布航班異動。華航指出，受印尼喀拉喀托之子火山爆發影響，華航／華信航班可能會有提前、取消、延遲等異動，建議旅客應於出發至機場前利用華航官網／App查詢即時航班動態，掌握最新航班動態。

另外，受火山爆發影響導致航班取消、時間異動2小時以上，更改、退票免扣手續費等相關資訊請查詢官網。

長榮表示，受印尼喀拉喀托之子火山灰影響，部分往返印尼的航班可能有所異動，建議旅客前往機場前預先查閱長榮官網「航班到離動態」以掌握最新航班資訊。

星宇也說，受印尼喀拉喀托之子火山爆發影響，星宇航空部分航班可能有所異動，最新資訊請參閱官網「星宇航空班機異動資訊」。