中秋前貨運物流需求暴增 國道A1追撞事故貨車、連結車占6成

中秋節前貨運物流需求暴增，根據統計，今年1至8月國道A1追撞事故共25件，其中，小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比率高達6成。交通部高公局表示，貨車裝載貨物車輛較重，若未保持行車安全車距難以及時煞停，除呼籲貨車駕駛行車勢必加大車距，也宣布連假期間實施高乘載管制。

高速公路行車速度較快，車輛若發生追撞事故往往造成嚴重後果，尤其小貨車、大貨車及聯結車等車輛，因車頭前端沒有引擎室作為潰縮與緩衝，一旦發生追撞事故，駕駛人將首當其衝，極易造成嚴重死傷。

根據統計，2026年1至8月國道A1的追撞事故共計25件，其中小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比例高達6成。

高公局表示，貨車裝載貨物往往車輛較重，若駕駛人因疲勞、注意力不集中且未保持行車安全車距，往往難以及時煞停，加上貨車車頭前方多半沒有引擎室作為潰縮與緩衝，車身能承受及吸收的動能較少，對於駕駛人的保護力相當有限，遭遇強烈撞擊時直接衝擊駕駛人。

高公局提醒，貨車駕駛人行車時務必拉大行車安全距離，為突發狀況預留充足的反應時間與空間；若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛；駕駛也可透過高速公路官網、1968App查詢駕駛人休息室相關資訊，鼓勵多加利用，以提升國道行車安全。

另外，高公局指出，本次中秋節及教師節連假實施高乘載管制措施，假期首日（9月25日）於國1及國3南向實施時段性高乘載管制，假期後3日（9月26日至28日）於國5北向實施時段性高乘載管制，民眾需多加留意並配合。