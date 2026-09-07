快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋前貨運物流需求暴增 國道A1追撞事故貨車、連結車占6成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年1至8月國道A1追撞事故共25件，其中，小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比例高達6成。圖為9月2日國道1號汐五高架道發生3輛車擦撞事故，初步了解是因小貨車司機恍神擦撞工程車導致。記者林昭彰／翻攝
今年1至8月國道A1追撞事故共25件，其中，小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比例高達6成。圖為9月2日國道1號汐五高架道發生3輛車擦撞事故，初步了解是因小貨車司機恍神擦撞工程車導致。記者林昭彰／翻攝

中秋節前貨運物流需求暴增，根據統計，今年1至8月國道A1追撞事故共25件，其中，小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比率高達6成。交通部高公局表示，貨車裝載貨物車輛較重，若未保持行車安全車距難以及時煞停，除呼籲貨車駕駛行車勢必加大車距，也宣布連假期間實施高乘載管制。

高速公路行車速度較快，車輛若發生追撞事故往往造成嚴重後果，尤其小貨車、大貨車及聯結車等車輛，因車頭前端沒有引擎室作為潰縮與緩衝，一旦發生追撞事故，駕駛人將首當其衝，極易造成嚴重死傷。

根據統計，2026年1至8月國道A1的追撞事故共計25件，其中小貨車、大貨車及聯結車合計高達15件，占整體事故比例高達6成。

高公局表示，貨車裝載貨物往往車輛較重，若駕駛人因疲勞、注意力不集中且未保持行車安全車距，往往難以及時煞停，加上貨車車頭前方多半沒有引擎室作為潰縮與緩衝，車身能承受及吸收的動能較少，對於駕駛人的保護力相當有限，遭遇強烈撞擊時直接衝擊駕駛人。

高公局提醒，貨車駕駛人行車時務必拉大行車安全距離，為突發狀況預留充足的反應時間與空間；若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛；駕駛也可透過高速公路官網、1968App查詢駕駛人休息室相關資訊，鼓勵多加利用，以提升國道行車安全。

另外，高公局指出，本次中秋節及教師節連假實施高乘載管制措施，假期首日（9月25日）於國1及國3南向實施時段性高乘載管制，假期後3日（9月26日至28日）於國5北向實施時段性高乘載管制，民眾需多加留意並配合。

國道 中秋 物流 高公局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英盲人醉後偷開女友車！狂飆2小時才被截停 全程無碰撞「靠前車燈導航」

美農場送貨遇當街劫車！逾萬美元農作物全毀 網友眾籌送暖

影／亞馬遜貨機衝出跑道！撞多車釀5死 機鼻觸地竄濃煙畫面曝

國1泰山路段邊坡土石滑落 高公局初判未影響行車安全

相關新聞

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

國內流感、新冠等多種呼吸道病毒持續流行，部分醫院急診再現壅塞。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣人口密集、接觸頻繁，多種病毒同時在社區流行是常態，醫療院所感染管制重點應「適當而有效」，並非一味把防護規格拉到最高。若遇到結核病、水痘等具高度傳染風險患者，最重要的是妥善隔離，而非讓患者留在公共區域，再要求所有醫護、病人都戴N95口罩。

要換季了！氣象署：周三首波東北季風報到 漸轉為秋冬天氣型態

中央氣象署科長林伯東上午指出，周三到周五有一波東北季風增強，之後會慢慢轉變成秋冬天氣型態，受北方系統影響，南方系統影響會慢慢消弱。

耳垂冠心溝？中醫：心血管疾病徵兆 懸針紋、山根橫紋也要注意

不少心肌梗塞患者，直至首次發作前，根本不知道自己有心血管問題。事實上，傳統「相由心生」的說法，可用於判斷心血管疾病的發生機率。中醫師黃千瑞指出，若耳垂上出現斜向皺摺，中醫稱為「冠心溝」，經研究發現，具有冠心溝的民眾，比起無冠心溝的對照組，出現缺血性心臟病、中風的風險比率較高。

器捐人數低迷 醫：「強摘器官」傳聞釀制度信任危機

「是不是因為要器官，所以不救我的家人？」一名重症瀕死患者家屬厲聲質問醫院器官勸募團隊成員，即使病患簽署過同意書，但家屬悍然拒絕。台灣移植醫學學會秘書長、台大外科教授李志元無奈地說，「器捐制度面臨問題不是捐不捐，而是一場信任危機」。

白露報到！ 早晚溫差拉大 首推「白色食物」潤秋燥、四神湯也上榜

「露從今夜白，月是故鄉明。」24節氣中的白露於今日晚間10時41分報到。白露象徵天氣逐漸由熱轉涼，夜間氣溫下降，空氣中的水氣容易在清晨凝結成露珠。俗諺「白露秋分夜，一夜涼一夜」，中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，進入這段時節後，日夜溫差逐漸明顯，養生重點也從消暑轉向防秋燥、適時添衣。

把握這幾天好天氣 吳德榮：周五起東北風水氣增多大台北、東北部轉雨

把握這幾天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四大低壓環流(monsoon gyre)逐漸往台灣東方海面調整、減弱；台灣附近盛行東北風但水氣不多、大氣也較穩定，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲、北海岸及部分山區偶有零星飄雨的機率，連日多雨的型態結束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。