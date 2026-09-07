郵輪排放廢氣傷肺 專家籲普及岸電系統可打擊空汙

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】郵輪停泊產生的空污更嚴重！英國環境研究指出，郵輪在港口停泊時排放的重金屬廢氣與超細懸浮微粒，會顯著引發人體肺部細胞發炎，並削弱呼吸道抵禦常見病毒的能力。專家呼籲，各國港口應加速普及岸電系統，並加強對超細微粒的監測。

郵輪廢氣誘發發炎

《空氣品質網》報導，英國南安普敦大學研究團隊分析港口空氣樣本發現，郵輪排放的廢氣中含有高濃度的釩、鎳、鈷等金屬超細微粒。實驗顯示，當人類肺部細胞暴露於郵輪廢氣環境時，不僅會引發強烈的發炎反應，還會大幅降低細胞抑制病毒複製的能力。

由於郵輪在港口停泊期間需持續運轉引擎以提供數千名乘客電力、熱水及餐飲服務，其金屬微粒排放濃度顯著高於一般貨輪。專家警告，這些超細微粒因粒徑極小，能深入肺部甚至進入血液，但目前國際上對此類微粒的監測與規範仍相當匱乏。

岸電系統降低危害

《衛報》報導，廢氣中的重金屬「釩」是導致肺部免疫力下降的主要元兇，而釩主要來自郵輪燃燒的重油。儘管部分港口已推動岸電設施，允許船舶在靠岸時關閉引擎並使用陸上清潔電力，但目前全球採用岸電系統的郵輪比例仍然偏低。

目前，雖然歐盟正計畫實施新指令以監測港口等污染熱點的超細微粒，但許多國家仍缺乏統一的法規限制。因此，推動港口綠能轉型、加速普及岸電設備並建立完善的超細微粒監測機制，已成為保護港口城市居民健康的首要課題。

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