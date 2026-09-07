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下背疼痛難伸展 戴護腰帶、規律游泳可緩解

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】下背痛發作時總是難以伸展！法國醫學研究指出，在日常活動中佩戴腰椎支撐帶能顯著減輕下背疼痛，並減少止痛藥物的使用量。此外，規律的游泳運動也能有效放鬆背部肌肉與減輕關節壓力，成為緩解腰部不適與維持身體活力的重要輔助手段。

佩戴護腰減輕疼痛

ScienceAlert》報導，發表於《美國醫學會雜誌開放網絡》的一項法國臨床試驗顯示，在常規治療中加入軟質護腰帶，能有效減緩下背痛對日常生活的干擾。

研究針對168名經歷一個月至六個月非特異性下背痛的成年人進行追蹤，結果發現，約有60%使用護腰帶的患者其日常活動限制減少了至少30%，表現顯著優於僅接受常規治療的對照組。

事實上，護腰帶能幫助患者在運動與日常生活中建立信心並減輕不適感。研究團隊指出，使用護腰帶的患者在試驗期間服用止痛藥的比率也明顯降低，顯示適度支撐有助於減少對藥物的依賴。

規律游泳減輕負擔

The Conversation》報導，除了輔具支撐外，水中的浮力能大幅降低脊椎與關節的承受壓力，使游泳成為許多專家推薦的低衝擊緩解運動。透過水流的阻力與全身性的協調動作，患者可以在不增加背部負擔的情況下強化核心肌群，並有效改善腰部肌肉僵硬與發炎現象。

儘管世界衛生組織與部分臨床指南建議，不應將護腰帶視為長期慢性腰痛的唯一治癒手段，但專家強調，將輔具支撐與游泳或物理治療相結合，才是保持身體活動度的最佳策略。

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