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要換季了！氣象署：周三首波東北季風報到 漸轉為秋冬天氣型態

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三之後受東北季風影響，以迎風面降雨為主，包括北部、東半部有局部性陣雨，中南部山區偏向午後雷陣雨。聯合報系資料照
周三之後受東北季風影響，以迎風面降雨為主，包括北部、東半部有局部性陣雨，中南部山區偏向午後雷陣雨。聯合報系資料照

中央氣象署科長林伯東上午指出，周三到周五有一波東北季風增強，之後會慢慢轉變成秋冬天氣型態，受北方系統影響，南方系統影響會慢慢消弱。

林伯東指出，目前太平洋上的科羅旺颱風已經遠離台灣，上午8時減弱為熱帶性低氣壓，預期未來持續往日本方向前進。但仍影響整個大東亞地區，風場受其影響，台灣受北邊來的風、西北風影響，今天早上出門有涼意，今明兩天都是類似天氣型態。天氣大致穩定，只有午後有陣雨，受北風影響，預估明天基隆、北海岸及大台北山區有零星降雨。

林伯東指出，受大陸移出來的高壓系統影響，9、10日這兩天，台灣附近會轉為東北風，海上風及浪也會增大。11、12 日之後高壓會減弱，受南邊低壓通過影響，轉成偏東風環境，東半部及大台北地區有局部陣雨，甚至南部地區也有零星陣雨。

未來降雨趨勢，林伯東說，今明兩天天氣相對穩定，今明兩天降雨以午後為主，集中在東半部、東南部及中南部山區；明天北部有零星降雨。周三之後受東北季風影響，以迎風面降雨為主，包括北部、東半部有局部性陣雨，中南部山區偏向午後雷陣雨。12、13日南邊低壓通過，東北季風減弱轉為偏東風，東半部及大台北地區持續局部陣雨，甚至南部地區也有零星陣雨。

林伯東指出，溫度部分，今明兩天北部及宜蘭早晚比較涼，低溫只有22度。周三之後東北季風增強，但溫度上沒有太大變化，早晚低溫23-25度，未下雨時白天高溫29-31度。周六及周日之後東北季風減弱，但受南邊系統影響，反而早晚低溫提升，可到約25度，白天高溫約30-32度。

最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供

9-13日降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
9-13日降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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