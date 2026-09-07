急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

國內流感、新冠等多種呼吸道病毒持續流行，部分醫院急診再現壅塞。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣人口密集、接觸頻繁，多種病毒同時在社區流行是常態，醫療院所感染管制重點應「適當而有效」，並非一味把防護規格拉到最高。若遇到結核病、水痘等具高度傳染風險患者，最重要的是妥善隔離，而非讓患者留在公共區域，再要求所有醫護、病人都戴N95口罩。

黃立民指出，N95口罩成本較高，長時間配戴也可能增加醫護工作負擔，對身體虛弱、滯留急診等待住院的患者來說，更可能感到不舒服。感染管制應依疾病傳播途徑及實際風險分級，「需要外科口罩就戴外科口罩，需要N95才使用」，真正具有高度傳染性的病人則應優先隔離。

有急診醫師建議，比照春節醫療應變模式因應近期急診壅塞，黃立民認為，各醫院情況不同，不宜一體適用。急診較壅塞的醫院，應設法將病人疏散至院內病房，或透過合作醫院進行轉診分流，醫療量能尚可的醫院，則依實際狀況調整即可。

疾管署最新監測顯示，8月23日至29日類流感門急診就診達10萬1628人次，較前一周增加5.6%。目前社區流感仍以A型H1N1為主，占74.1%。黃立民說，臨床上除了流感、新冠，仍可看到鼻病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等，「多種病毒同時存在」，這也是台灣必須長期面對的感染防治常態。

面對秋冬疫情，疫苗是降低重症風險的重要防線。黃立民以「守兩道關卡」形容，病毒感染後可能增加續發細菌性肺炎風險，接種流感、新冠疫苗是第一層防線，肺炎鏈球菌疫苗則再建立另一層保護，「能防的疫苗都打，等於有兩、三層防線，變成重症的機會就比較小。」

黃立民提醒，肺炎鏈球菌一旦造成侵襲性感染，病程可能快速惡化，甚至引發菌血症、敗血症或腦膜炎。依現行接種建議，流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種，也可以間隔任何時間施打，民眾可依自身狀況及醫師評估安排，不必為了疫苗間隔而延誤接種。

今年另一大變化是高齡者有「加強型流感疫苗」新選擇。黃立民表示，長者因免疫老化，接種一般流感疫苗後的免疫反應較弱，加強型疫苗可進一步提升保護效果。疾管署今年也首度將含佐劑及高劑量等加強型流感疫苗納入公費採購，優先提供安養、長照機構65歲以上長者接種。