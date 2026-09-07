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白露報到！ 早晚溫差拉大 首推「白色食物」潤秋燥、四神湯也上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫觀點認為，進入秋冬可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。圖／123RF
中醫觀點認為，進入秋冬可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。圖／123RF

「露從今夜白，月是故鄉明。」24節氣中的白露於今日晚間10時41分報到。白露象徵天氣逐漸由熱轉涼，夜間氣溫下降，空氣中的水氣容易在清晨凝結成露珠。俗諺「白露秋分夜，一夜涼一夜」，中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，進入這段時節後，日夜溫差逐漸明顯，養生重點也從消暑轉向防秋燥、適時添衣。

傳統中醫認為，秋季氣候逐漸乾燥，容易出現口乾、咽乾、皮膚乾燥等不適，養生講究「潤燥」。張文德說，飲食上可適量選擇水梨、百合、山藥、蓮藕、白木耳、蓮子、豆腐、白花椰菜等食物，同時補充足夠水分。若早晚溫差變大，也應視氣溫增減衣物，尤其長者、幼童及呼吸道較敏感族群更要留意。

白露還有「吃龍眼」的傳統習俗，民間流傳「白露吃龍眼，一顆頂隻雞」。張文德指出，這是形容龍眼滋補的俗諺，不能真的把一顆龍眼當成一隻雞的營養。中醫將烘乾後的龍眼肉稱為桂圓，傳統上用於補益心脾、養血安神；但龍眼及桂圓糖分不低，仍應適量攝取。

另外，白露前後也正好接近台灣龍眼產季尾聲。農糧署資料顯示，南部主要產區的粉殼、潤蒂等品種約8月上旬開始採收，8月中下旬進入盛產，約至9月中旬結束。台南東山更是重要龍眼產區，當地至今仍有農民以龍眼木柴燒、土窯烘焙5至7天製作龍眼乾，形成獨特煙燻香氣。

除了龍眼，白露還有「食白」習俗。張文德表示，傳統養生觀念中，山藥、蓮子、百合、茯苓等都是常見食材，其中蓮子、山藥、茯苓再搭配芡實，就是台灣人熟悉的「四神湯」。四神湯性質相對平和，也是秋季常見的食補選擇。

不過，市售四神湯為改善口感，常以薏仁取代部分茯苓或芡實，配方並不完全相同。中醫觀點認為，薏仁性質偏涼，體質虛寒者不宜過量食用。若有糖尿病、腎臟疾病或其他慢性病，食補前也應依個人狀況調整。

白露不是一到，台灣就會立刻「一秒入秋」，白天仍可能炎熱，但早晚氣候開始變化。與其迷信「吃白補白」，更實際的秋季養生仍是睡眠充足、均衡飲食、多喝水並規律運動。在夏秋交替之際，順著氣候調整生活節奏，才是最簡單也最實用的節氣養生。

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