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台灣仲夏節壓軸 阿里山腳草地演唱會邀民眾看星空

中央社／ 台北7日電

觀光署台灣仲夏節壓軸將在12日登場，觀光署表示，延續「上山消暑、下海清涼」核心旅遊主張，將在嘉義舉辦風格市集與草地演唱會，邀請旅客在阿里山山腳下看星空聽音樂。

觀光署今天發布新聞稿表示，繼台南北門「海之主場」展現濱海風情後，9月12日「山之主場」將熱潮自海岸延伸至山林綠意之間，民眾午後可漫步草原、逛特色市集與品嚐在地美食，傍晚欣賞山邊夕陽，夜晚則在音樂與星空陪伴下，享受最消暑草地演唱會。

觀光署指出，「山之主場」演出陣容有舞台感染力十足的鼓鼓呂思緯熱力唱跳，攜手具備鮮明風格的陳忻玥與創作饒舌歌手李杰明、細膩美聲李佳歡、充滿原民生命力的阿布絲、青春男團AcQUA源少年，以及歌聲極具辨識度的阿拉斯共6組藝人輪番登場。

阿里山 演唱會 觀光署 嘉義

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