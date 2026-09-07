快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬翁解不出尿憋3天 醫內視鏡5公分長熱熔膠卡死尿道

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院泌尿科醫師陳建升說，若不幸發生異物卡在尿道，切勿自行盲目拔除，應速就醫。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院泌尿科醫師陳建升說，若不幸發生異物卡在尿道，切勿自行盲目拔除，應速就醫。記者謝進盛／翻攝

8旬老翁因逾3天解尿困難急求診，醫師診治，原來老翁將長約5公分的熱熔膠強塞入尿道阻塞，經醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械將異物取出，化解老翁「尿事」問題。

衛福部新營醫院泌尿科醫師陳建升說，原來，老翁曾多次將熱熔膠塞入尿道取得快感，以前都是立刻就取出，這一次睡著後忘記，翌日一早起床，發現熱熔膠擠不出來了，連試3天都失敗，只好難為情來就醫。

經醫師使用尿道內視鏡探查後發現，老翁的遠端尿道有明顯狹窄，在中段尿道有一白色長條形棒狀異物，推測該棒狀異物應該是推過頭，卡在尿道狹窄處後方，無法順利擠出。所幸醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械順利將異物取出。經檢視異物為熱熔膠，長度約5公分左右。

陳建升表示，類似案例在臨床上並非罕見，異物種類包羅萬象如電線、筆芯、髮夾，甚至泥鰍等，此行為暗藏許多泌尿道損傷的風險，例如泌尿道感染，血尿，排尿困難，尿道狹窄，急性尿液滯留，以及膀胱破裂等等。若異物卡在尿道深處或已經滑入膀胱內部，外表又過於光滑不易取出時，就可能要切開膀胱才能拿出，為求一時快感，得不償失。

陳建升也指出，家中若有長者發生此類行為，背後原因還要考慮是否有認知功能退化（如失智症），或是誤信偏方以為能緩解尿失禁、頻尿等泌尿道症狀。面對家中長輩，家屬應多加留意其日常行為與精神狀態。若發現長輩經常頻尿、排尿疼痛或有不明原因的血尿，應主動關心並帶其就醫，切勿讓長輩因害羞而嘗試危險偏方。

他指出，若不幸發生異物卡在尿道，切勿自行盲目拔除，造成尿道黏膜撕裂傷，甚至讓異物越陷越深，應立即就醫求助，由專業泌尿科醫師評估處置。

8旬老翁因逾3天解尿困難急求診，醫師診治，原來老翁將長約5公分的熱熔膠強塞入尿道阻塞，經醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械將異物取出。記者謝進盛／翻攝
8旬老翁因逾3天解尿困難急求診，醫師診治，原來老翁將長約5公分的熱熔膠強塞入尿道阻塞，經醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械將異物取出。記者謝進盛／翻攝

血尿 尿道 內視鏡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大便總黏馬桶別只怪吃太油 醫揭3大可能原因：出現4症狀快就醫

秋老虎日夜溫差夾擊 名醫揭「3大致命陷阱」：年長者務必當心

吃藥半年仍胃食道逆流？ 醫揭「睡覺缺氧」元凶 小心致中風、失智

喝結冰可樂險奪命！廣東女子喉嚨被炸傷 還有人臉上曾縫38針

相關新聞

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

國內流感、新冠等多種呼吸道病毒持續流行，部分醫院急診再現壅塞。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣人口密集、接觸頻繁，多種病毒同時在社區流行是常態，醫療院所感染管制重點應「適當而有效」，並非一味把防護規格拉到最高。若遇到結核病、水痘等具高度傳染風險患者，最重要的是妥善隔離，而非讓患者留在公共區域，再要求所有醫護、病人都戴N95口罩。

要換季了！氣象署：周三首波東北季風報到 漸轉為秋冬天氣型態

中央氣象署科長林伯東上午指出，周三到周五有一波東北季風增強，之後會慢慢轉變成秋冬天氣型態，受北方系統影響，南方系統影響會慢慢消弱。

耳垂冠心溝？中醫：心血管疾病徵兆 懸針紋、山根橫紋也要注意

不少心肌梗塞患者，直至首次發作前，根本不知道自己有心血管問題。事實上，傳統「相由心生」的說法，可用於判斷心血管疾病的發生機率。中醫師黃千瑞指出，若耳垂上出現斜向皺摺，中醫稱為「冠心溝」，經研究發現，具有冠心溝的民眾，比起無冠心溝的對照組，出現缺血性心臟病、中風的風險比率較高。

器捐人數低迷 醫：「強摘器官」傳聞釀制度信任危機

「是不是因為要器官，所以不救我的家人？」一名重症瀕死患者家屬厲聲質問醫院器官勸募團隊成員，即使病患簽署過同意書，但家屬悍然拒絕。台灣移植醫學學會秘書長、台大外科教授李志元無奈地說，「器捐制度面臨問題不是捐不捐，而是一場信任危機」。

白露報到！ 早晚溫差拉大 首推「白色食物」潤秋燥、四神湯也上榜

「露從今夜白，月是故鄉明。」24節氣中的白露於今日晚間10時41分報到。白露象徵天氣逐漸由熱轉涼，夜間氣溫下降，空氣中的水氣容易在清晨凝結成露珠。俗諺「白露秋分夜，一夜涼一夜」，中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，進入這段時節後，日夜溫差逐漸明顯，養生重點也從消暑轉向防秋燥、適時添衣。

把握這幾天好天氣 吳德榮：周五起東北風水氣增多大台北、東北部轉雨

把握這幾天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四大低壓環流(monsoon gyre)逐漸往台灣東方海面調整、減弱；台灣附近盛行東北風但水氣不多、大氣也較穩定，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲、北海岸及部分山區偶有零星飄雨的機率，連日多雨的型態結束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。