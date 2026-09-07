影／興達電廠環評初審 居民反對二期工程進行

興達電廠第二期改建計畫今天進行環評初審，然而烏林投居民連線的代表新港里里長參選人孫藝鳳在會議前受訪表示，台電的公開說明會，僅有舉辦在永安區公所中正堂，卻忽略距離興達電廠最近又受爆炸及施工影響的新港里民，計畫調查表示60%居民贊成第二期改建計畫也非事實。

孫藝鳳表示，去年興達電廠新機組於測試階段發生爆炸，雖無人傷亡，但爆炸與一期改建計畫執行以來已造成新港里及周邊地區影響，許多居民房屋龜裂受損，造成居民的不滿及引發數次抗爭，對於環評會議提出以下訴求，首先，台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮。其次，台電公司應公開宣布撤銷「行為誠信切結書」，在地溝通不應以脅迫居民為前提之下提出。最後，呼籲初審會議委員應要求台電承諾以上兩點訴求，否則居民堅決反對二期工程進行。