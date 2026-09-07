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衣服見黑屑已太遲！日專家揭洗衣機防霉3訣竅 1款天然洗衣精易養黴菌

聯合新聞網／ 綜合報導
日本洗衣專家平島利惠指出，只要短短兩個月未清潔，槽內與濾網周邊便會長滿厚厚黑黴。 圖／Ingimage
日本洗衣專家平島利惠指出，只要短短兩個月未清潔，槽內與濾網周邊便會長滿厚厚黑黴。 圖／Ingimage

洗好的衣服總有股悶臭味，甚至常有像海藻般的黑屑？據日媒「FNN」報導，Heulie公司CEO、洗衣專家平島利惠指出，千萬別把黑屑與異味當成「該清潔洗衣槽」的訊號，因為出現這種現象，代表洗衣槽外壁早已被大量黑色黴菌攻陷。

平島曾以自家洗衣機實測，只要短短兩個月未清潔，槽內與濾網周邊便長滿厚厚黑黴。因此洗衣槽保養絕不能等到發臭才處理，必須在髒污出現前，就做好日常防黴與定期清潔。要讓洗衣槽不易發霉，平島提醒平時應落實三項正確習慣。

首先，「洗衣後打開機蓋通風」讓內部自然風乾。若家有幼童或寵物、特別是滾筒機種，為防止意外可關門並改用「槽乾燥」的功能。其次，「洗衣劑與柔軟精切勿過量」，嚴守建議用量以防殘留物質成為黴菌養分。最後則是「不可以把洗衣槽當髒衣籃」，髒衣物帶有的汗水、皮脂與濕氣長時間悶在洗衣槽內，極易加速細菌與黴菌大量爆發。

除了平時保持良好習慣，專家指出，每個月務必使用一次洗衣槽專用清潔劑，利用能強力溶垢的含氯型清潔劑，或靠發泡剝離髒污的含氧型清潔劑徹底深層掃除。含氯型清潔劑因殺菌與漂白效果極強，能快速分解汙垢，若已好幾個月沒有清潔洗衣槽，建議選用這種，消毒效果極佳。但味道較刺鼻，需打開門窗使用。

值得注意的是，平島特別點名平時習慣使用「天然肥皂成分洗衣精」的人要特別留意。因肥皂成分極易在槽壁形成皂垢，成為黴菌的肥沃溫床，使洗衣槽發霉髒污的速度遠高於一般合成洗劑。這類使用者必須提高清潔次數、更勤快地清洗洗衣槽，才能確保衣物真正乾淨衛生。

洗衣機 臭味 黴菌

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