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入秋首波東北季風周三報到 天氣風險：天氣轉涼低溫22度、北東轉雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
入秋首波東北季風周三報到，北部、東北部轉多雲局部有短暫陣雨。聯合報系資料照
入秋首波東北季風周三報到，北部、東北部轉多雲局部有短暫陣雨。聯合報系資料照

秋天了，秋意漸濃。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今、明兩天北部及東部天氣相對較好，西半部至周六都可維持好天氣。周三入秋首波東北季風報到，各地天氣轉涼，低溫22度，秋意明顯。東部周三起轉多雲有短暫陣雨天氣，夜間各地稍有涼意。後續預估熱帶擾動發展位於太平洋中央或南海，對台灣影響機會低。

薛皓天表示，今、明兩天受科羅旺颱風外圍偏北風影響，帶來北方較乾空氣，各地天氣晴到多雲，白天各地高溫約30到33度，午後東部及各地山區局部有零星熱對流發展帶來短暫陣雨。晚間起隨太陽下山後，受輻射冷影響，各地氣溫約22到25度，感受稍有涼意。

薛皓天指出，周三有一微弱槽線通過朝鮮半島至日本一帶，微弱東北季風南下，為入秋後第一波東北季風。從預報上來看沒有帶來冷空氣，白天高溫約29到32度，周三至周四迎風面北部、東北部轉多雲局部有短暫陣雨，花東多雲到晴午後山區偶短暫雨，其餘地區晴到多雲，山區午後局部仍有短暫陣雨機會。夜間低溫約22到25度，感受上有涼意。

周五東北季風漸減弱轉偏東風環境，薛皓天說，迎風面北部、東部多雲局部短暫陣雨；新竹以南晴到多雲，午後山區偶短暫陣雨。白天高溫29到32度，夜間低溫約23到26度。

薛皓天指出，周六大環境偏東風，受南方水氣北抬影響，大台北及西半部晴到多雲，迎風面東部至恆春半島及高雄多雲局部有短暫陣雨；周日維持偏東風及南方水氣北抬影響，整體雲量偏多，各地多雲到陰，東部及南部地區局部有短暫陣雨，氣溫大致維持23到31度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 低溫 風險

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