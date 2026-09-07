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把握好天氣！周五起東北風水氣增多 大台北、東北部轉雨

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把握這幾天好天氣 吳德榮：周五起東北風水氣增多大台北、東北部轉雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起至周四大氣較穩定，多數地區多雲時晴或晴時多雲。本報資料照片
今起至周四大氣較穩定，多數地區多雲時晴或晴時多雲。本報資料照片

把握這幾天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四大低壓環流(monsoon gyre)逐漸往台灣東方海面調整、減弱；台灣附近盛行東北風但水氣不多、大氣也較穩定，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲、北海岸及部分山區偶有零星飄雨的機率，連日多雨的型態結束。

今日各地區氣溫如下：北部21至32度、中部23至34度、南部24至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，周五東北風的水氣增多，大台北、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。周六起熱帶擾動在南海醞釀、發展，並偏西朝越南方向前進。周六、下周(13)日台灣附近轉偏東風、水氣漸增，東半部有局部短暫陣雨的機率、降雨日趨明顯；西半部持續晴朗、白天炎熱。

此外，第23號輕颱科羅旺，在大低壓環流(monsoon gyre)東側，受其導引、持續逆時鐘而行，今晨於琉球東方海面，向東北轉北進行，即將減弱為熱帶低壓。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北風 吳德榮 台北

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