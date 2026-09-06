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死留全屍觀念+強摘器官誤解 移植醫師揭器捐最大信任危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
移植醫師表示，器官捐贈不可能只靠移植醫師或政府單方面推動，更需要醫界、民眾及媒體共同建立社會信任。示意圖，聯合報系資料照
移植醫師表示，器官捐贈不可能只靠移植醫師或政府單方面推動，更需要醫界、民眾及媒體共同建立社會信任。示意圖，聯合報系資料照

國內逾萬名病人苦等器官，但器官捐贈始終面臨供需巨大落差。台灣移植醫學學會秘書長李志元表示，器捐推動除了受到傳統生死觀念影響，近年部分器官移植相關負面事件及報導，更可能加深民眾疑慮。器官勸募團隊曾分享「是不是因為要器官，所以不救我的家人？」這句話凸顯器捐制度面臨的，已不只是捐不捐，更是一場「信任危機」。

李志元指出，台灣器捐風氣原本就受到傳統宗教、文化及「全屍」觀念影響，民眾及家屬對於死後器官捐贈相對保守。經過醫界及政府多年宣導，社會接受度其實逐漸改善，但近年器官移植議題屢因政治事件、醫療爭議登上新聞版面，部分報導又將焦點集中在「強摘器官」、「活摘器官」或醫院可能以不合法方式取得器官等負面印象，讓民眾產生疑慮。

「有家屬詢問，是不是因為要摘器官，所以不救了？」李志元說，當類似印象進入社會後，第一線醫療人員在與家屬討論器捐時，面對的已不只是傳統禁忌，更是對醫療體系的不信任。

拯救生命永遠是醫護人員的第一優先要務，器官捐贈並非「簽了器捐同意書，醫師就不救」。臨床上，救治病人與後續器官捐贈是不同階段。只有在病人經積極治療仍無法挽回生命，符合相關法規與醫療程序後，才可能進一步評估器官捐贈。

李志元認為，器捐風氣是整個社會長期拉鋸的結果，一方面政府、醫療院所及器捐團隊持續推廣生命教育，另一方面，負面事件及錯誤印象也可能抵銷多年累積的信任。衛福部統計，截至2025年11月24日，全台預立器官捐贈意願已累計超過68.2萬人，但「願意簽」如何進一步轉化成家屬理解、信任並尊重捐贈者意願，仍是器捐推動的重要課題。

李志元強調，器官捐贈不可能只靠移植醫師或政府單方面推動，而需要醫界、民眾及媒體共同建立社會信任。當一個家庭在至親生死交關之際，腦中浮現的若不是「能否讓生命延續」，而是「醫院會不會為了器官而不救人」，就代表器捐制度還有一道最難跨越的信任關卡。

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