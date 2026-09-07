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面對潛在器官捐贈者 醫院勸募難啟齒

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
國內每年逾萬名病人等待器官移植，但器官來源始終遠低於需求。聯合報系資料照
國內每年逾萬名病人等待器官移植，但器官來源始終遠低於需求。聯合報系資料照

國內每年逾萬名病人等待器官移植，近八成等待腎臟，但器官來源始終遠低於需求。台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁直言，問題在於醫院「不主動」，擔心在家屬悲痛欲絕時，提及勸募，可能引發醫病衝突，甚至被貼「急著摘器官」汙名。

江仰仁表示，台灣器官移植手術水準不輸歐美，各大醫院對潛在器官捐贈者辨識、通報及後續處理，都有標準作業流程，這也是醫療人員教育訓練一環。各大醫學中心均有完整訓練課程，加護病房團隊將器官捐贈納入臨床照護重要環節，一旦病人符合特定條件，醫療團隊依ＳＯＰ評估，適時向家屬說明，但真能「主動」比率極低，實在說不出口。

「這不只是醫護人員個人態度問題，更牽涉文化、宗教與整體社會氛圍。」江仰仁說，想扭轉器捐低迷氛圍，不能只把責任丟給第一線醫護，相關單位更不能以為辦活動、拍短片、做宣導，器捐數字就會自然上升。衛福部應該應重新檢視器捐政策，找出「錢花了，為什麼器捐沒有增加」的原因。

江仰仁表示，如何提高國人器捐意識，政府政策扮演重要角色，當主管機關重視政策，透過預算、宣導、醫院評鑑及獎勵機制持續推動時，醫療機構當然願意投入更多資源。

衛福部近期研議放寬活體器官捐贈親屬範圍、捐贈年齡等規定，江仰仁認為，適度調整法規，當然有助於提高器官移植的機率，但欲提高死後器官捐贈，真正瓶頸在於即時辨識出潛在捐贈者，並讓其家屬同意勸募。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，對於專家們意見及建議，衛福部保持開放的態度，審慎討論及研議。

醫院 器官 器官移植 衛福部 腎臟

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