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器捐人數低迷 醫：「強摘器官」傳聞釀制度信任危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣大愛器官捐贈人數曾一路成長，但近年數字下探。示意圖。聯合報系資料照
台灣大愛器官捐贈人數曾一路成長，但近年數字下探。示意圖。聯合報系資料照

「是不是因為要器官，所以不救我的家人？」一名重症瀕死患者家屬厲聲質問醫院器官勸募團隊成員，即使病患簽署過同意書，但家屬悍然拒絕。台灣移植醫學學會秘書長、台大外科教授李志元無奈地說，「器捐制度面臨問題不是捐不捐，而是一場信任危機」。

衛福部統計，截至二○二五年十一月廿四日，全國簽署預立器官捐贈意願書累計逾六十八萬二千多人，潛在器官捐贈者不少，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐中心）預估，每年約五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

台灣大愛器官捐贈人數曾一路成長，器捐中心統計，二○一一年共有二二九名捐贈者，二○一九年達三七五人，二○二三年四一六人，創下新高紀錄，但隨後數字下探，二○二五年三一八人，今年截至七月底僅九十三人。

許多民眾得知重症家人簽署過器捐同意書，但到了關鍵時刻，仍違背當事人遺願。李志元表示，願意發揮大愛者人數眾多，如何進一步轉化成家屬理解、信任，並尊重捐贈者意願，是推動器捐最大挑戰。

事實上，器官捐贈並非「簽了器捐同意書，醫師就不救」，李志元強調，在臨床上，救治病人與後續器官捐贈是不同階段，只有在病人接受積極治療仍無法挽回生命，符合相關法規與醫療程序後，才可能進一步評估器官捐贈。

至於器捐風氣日益低迷，李志元認為，政府、醫療院所及器捐團隊雖然持續推廣生命教育，但近年來，多起政治事件讓器官移植議題染上陰影，例如，法輪功學員控訴遭中共強摘器官，以及中共前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜於二○二四年底來台迎娶羅東博愛醫院許家第三代千金，部分媒體以「強摘器官」、「活摘器官」為標題，讓民眾誤認為國內醫院可能以不合法方式取得器官，讓不少民眾產生疑慮。

「負面事件及錯誤印象也可能抵銷多年累積的信任。」李志元說，當家屬在至親生死存亡之際，做出重大抉擇時，腦中浮現的不是「能否讓生命延續」，而是「醫院會不會為了器官而不救人」，就代表器捐制度還有一道最難跨越的信任關卡，政府、醫界、民眾及媒體均需負起責任。

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