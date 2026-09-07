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選前加碼 捷運預算明年暴增5.6倍

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷胡瑞玲／台北報導
選舉年交通政策大撒幣，交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，較今年的八十一億元暴增五點六倍。記者許正宏／攝影
選舉年交通政策大撒幣，交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，較今年的八十一億元暴增五點六倍。記者許正宏／攝影

選舉熱季，全台捷運預算大增。交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，較今年的八十一億元暴增五點六倍，其中，雙北地區預計補助近二百億元，高雄市則補助一四○億元，另外桃園、台中、台南則各補助一條捷運路線計畫。交通部表示，財劃法修正後，中央補助地方建設財源減少，但考量各地捷運建設需求，交通部仍依計畫合理執行進度核列中央補助經費。

交通部明年度大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，包含雙北共二○○多億、台中藍線四十五億、桃園航空城捷運線發展計畫四十六億、台南第一期藍線建設及周邊土地計畫十四億、高雄一四○億。

其中有三項明年新增捷運計畫預算，包括北捷三鶯線延伸桃園八德段四二九○萬、高雄環狀輕軌捷運二億五○二○萬、高雄岡山路竹延伸線第一階段及第二Ａ階段十九億一四二○萬。

交通部明年度預算書編列大眾捷運預算，雙北共二百多億元，金額最高的是北捷南北環計畫七十八億元，三鶯線則是補助周邊開發計畫卅億元、台北萬大中和樹林線第一、二期土地開發工程則有五十六億元。

交通部也針對台南第一期藍線建設及周邊土地計畫預計補助十四億元；高雄砸更多，預計補助一四○億元，包括高雄小港林園線土地計畫卅一億元、黃線建設八十七億元、岡山路竹延伸土地計畫有兩筆共廿四億元，還有高雄環狀輕軌二點五億元。

賴清德總統宣布普發現金一萬元後，台中市副市長鄭照新曾嗆「先把四十億元捷運經費還給台中人」。交通部預算書顯示，明年編列四十五億元給台中捷運藍線建設計畫；另也編列四十六億元補助桃園航空城捷運線發展計畫，還有三鶯線延伸桃園八德段計畫四二九○萬元。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，捷運是數十年的長期工程，需要穩定可預期的財源，而不是「選前加碼、選後縮水」，資源分配更不能有黨派之分。

國民黨立委謝龍介表示，賴總統出身台南，應該要對台南多一點回饋。國民黨立委黃健豪說，明年度十七個捷運相關預算，台中只有一個，其他都還在紙上作業，完全看不出來這是賴總統口中規畫「要遷都的地方」。

國民黨立委李彥秀表示，中央政府軌道經費暴增，主因行政院二○一七年起推動的前瞻軌道建設，目前已陸續進入「全面開工期」，但地方仍面臨缺工、缺料、通膨等因素，中央政府應該更積極協助。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，從雙北、桃園、台中、台南到高雄都有預算，這叫國家建設、不叫選舉綁樁；捷運看的是未來卅年的交通需求，不是下一次選舉的得票地圖，不會因為快選舉了，國家就原地踏步。

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