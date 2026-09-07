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該踩煞車 張景森：台灣捷運蓋過頭了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照

賴政府明年砸四五三億元補助六都捷運，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方，「台灣捷運真的該踩煞車了」，捷運建設體制必須改革，也不該把延伸捷運當成公共運輸唯一答案。

張景森指出，台灣捷運蓋過頭了，問題並非南北分配不公，而是整體政策出了問題。首先，現有捷運已是長期財務錢坑，有些捷運公司帳面有盈餘，但政府補助、業外收入，以及政府承擔的資產折舊、重置成本全部算進去，恐怕是另一回事。

他舉例，二○二四年台北、新北、桃園捷運淨利都上看億元，但台中捷運一年就虧四點九八億元。新北捷運雖然帳面獲利，但營業收入裡有相當比例來自政府補助；高雄則更典型，早年因運量不足、利息及折舊壓力進行大規模財務重整，由市政府承接主要機電資產與債務。

其次，張景森說，現在還要蓋的新線可能是更大的錢坑。最需要捷運、人口最密集、運量最大的地方，第一波大致都蓋了，現在不斷往外延伸，進入的卻是人口更少、密度更低、運量更差的地方；如果還靠樂觀的運量、人口成長、土地開發把效益算出來，「剪綵是政績，將來虧錢就是下一任政府的事」。

談及捷運建設體制改革，張景森表示，地方爭建設，中央出大部分的錢，政治人物當然有誘因愈畫愈多，卻沒有人負責踩煞車；捷運的整體路網、投資順序、技術標準和興建，應由中央統籌，否則浮濫不可能停止，各縣市還會搞出一堆「萬國牌」系統。

張景森指出，捷運是骨幹，不是全身；骨幹已有了，就要把手腳接起來。與其花幾百億把捷運硬拉到低密度地區，不如把錢用在接駁公車、公車專用道、自行車、步行環境和轉乘設施，人民要的不是捷運愈來愈長，而是花同樣的錢，讓更多人願意搭大眾運輸。

捷運 張景森 六都

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