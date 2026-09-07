聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／溪水淙淙變噪音 助聽器別整天戴

聯合報／ 文／高月卿（北市北投）
配戴助聽器3年餘，迄今猶在適應中。圖／高月卿提供
配戴助聽器3年餘，迄今猶在適應中。圖／高月卿提供

耳聾耳鳴、聽力吃力，我配戴助聽器已3年半，迄今一直在適應中。原因有好幾個，首先，因為我喜歡靜，但諸多細小聲音都會在耳中放大，甚至以誇大到噪音的程度，讓我受不了。

我住山上，白天晚上應該都很寧靜，家門前有條溪澗，住屋左側也有一條小溪流，往昔身臨溪邊，溪水淙淙，覺得很優雅也很療癒；而今配戴了助聽器，不管白天晚上在自家屋裡，溪流聲盈耳一整日，讓心情不自覺煩躁起來，真是過猶不及啊。

住屋周遭種植了不少樹木，有濃密的樹蔭，炎炎夏日好乘涼。更有樹枝，鳥類就喜歡飛來棲息，啁啾不停，能欣賞鳥語也是生活中的一種享受；但有一種鳥類很鴃舌，在我家餐廳營業時間，我問客人「有沒有訂位？」「有訂位」，這種鴃舌的鳥竟然學人類話語，在樹上發著「有訂位、有訂位」的聲音，客人回答「沒訂位」，小鳥也一直叫著「有訂位、有訂位」，讓我混淆不清，我得努力分辨是客人的回答還是鳥的叫聲？

助聽器配戴後，高分貝變成噪音讓我受不了，而配戴後取下讓我更聽不清楚。於是，我決定要與人溝通時戴上，不須與人溝通時取下，這就是我3年半的助聽人生。

噪音 療癒 助聽器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連日下雨提不起勁不是錯覺！醫揭「光線不足+少活動」五大因素拖累

運動人生／眼淚宣洩低潮 手作療癒自己

【情感觀察站】辛夷／不是努力就會被喜歡

隱眼戴整天眼超酸！妹子推爆好市多「免配水葉黃素」 網共鳴：已回購多次

相關新聞

國家級警報大響！東南部海域0:37發生規模4.8地震 11縣市有感

地牛深夜晃動，中央氣象署發布第115060號地震報告，台灣東南部海域今凌晨0時37分發生規模4.8地震，地震深度32.1公里，最大震度4級，氣象署針對台東縣發布國家級警報。

面對潛在器官捐贈者 醫院勸募難啟齒

國內每年逾萬名病人等待器官移植，近八成等待腎臟，但器官來源始終遠低於需求。台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁直言，問題在於醫院「不主動」，擔心在家屬悲痛欲絕時，提及勸募，可能引發醫病衝突，甚至被貼「急著摘器官」汙名。

器捐人數低迷 醫：「強摘器官」傳聞釀制度信任危機

「是不是因為要器官，所以不救我的家人？」一名重症瀕死患者家屬厲聲質問醫院器官勸募團隊成員，即使病患簽署過同意書，但家屬悍然拒絕。台灣移植醫學學會秘書長、台大外科教授李志元無奈地說，「器捐制度面臨問題不是捐不捐，而是一場信任危機」。

健康你我他／溪水淙淙變噪音 助聽器別整天戴

耳聾耳鳴、聽力吃力，我配戴助聽器已3年半，迄今一直在適應中。原因有好幾個，首先，因為我喜歡靜，但諸多細小聲音都會在耳中放大，甚至以誇大到噪音的程度，讓我受不了。

怕開刀？放射手術沒傷口 不需全身麻醉

「李大哥，您腦部有一顆腫瘤。」55歲李先生腦中立刻浮現開顱、全身麻醉與漫長的復原期，焦急地詢問是否還有其他治療方法。隨著醫療進步，顱內或脊椎腫瘤不一定只能傳統開刀，對於害怕手術或身體狀況不適合動刀的病人，可考慮選擇「立體定位放射手術」。

健康名人堂／綠色醫療 應建立適合各級院所的分層模式

醫療照護在我國碳排約占4.6%，高於全球4.4%。在「健康台灣、綠色醫療」願景下，衛福部與環境部將成立「醫療永續共創聯盟」。醫院守護健康，但也因高耗能建築、藥品製造、一次性醫材、交通及廢棄物處理產生碳排。近年歐美及新加坡已從節能設備改善，進一步走向臨床流程、採購與醫療治理轉型。臺灣若要落實，應建立適合各級醫療院所的分層推動模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。