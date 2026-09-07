健康你我他／溪水淙淙變噪音 助聽器別整天戴

耳聾耳鳴、聽力吃力，我配戴助聽器已3年半，迄今一直在適應中。原因有好幾個，首先，因為我喜歡靜，但諸多細小聲音都會在耳中放大，甚至以誇大到噪音的程度，讓我受不了。

我住山上，白天晚上應該都很寧靜，家門前有條溪澗，住屋左側也有一條小溪流，往昔身臨溪邊，溪水淙淙，覺得很優雅也很療癒；而今配戴了助聽器，不管白天晚上在自家屋裡，溪流聲盈耳一整日，讓心情不自覺煩躁起來，真是過猶不及啊。

住屋周遭種植了不少樹木，有濃密的樹蔭，炎炎夏日好乘涼。更有樹枝，鳥類就喜歡飛來棲息，啁啾不停，能欣賞鳥語也是生活中的一種享受；但有一種鳥類很鴃舌，在我家餐廳營業時間，我問客人「有沒有訂位？」「有訂位」，這種鴃舌的鳥竟然學人類話語，在樹上發著「有訂位、有訂位」的聲音，客人回答「沒訂位」，小鳥也一直叫著「有訂位、有訂位」，讓我混淆不清，我得努力分辨是客人的回答還是鳥的叫聲？

助聽器配戴後，高分貝變成噪音讓我受不了，而配戴後取下讓我更聽不清楚。於是，我決定要與人溝通時戴上，不須與人溝通時取下，這就是我3年半的助聽人生。