健康名人堂／綠色醫療 應建立適合各級院所的分層模式

醫療照護在我國碳排約占4.6%，高於全球4.4%。在「健康台灣、綠色醫療」願景下，衛福部與環境部將成立「醫療永續共創聯盟」。醫院守護健康，但也因高耗能建築、藥品製造、一次性醫材、交通及廢棄物處理產生碳排。近年歐美及新加坡已從節能設備改善，進一步走向臨床流程、採購與醫療治理轉型。臺灣若要落實，應建立適合各級醫療院所的分層推動模式。

歐美值得借鏡之處，是將減碳納入醫療品質與制度管理。英國把淨零目標融入醫療政策、採購及臨床指引，透過減少不必要檢查、低價值醫療、藥品浪費與住院天數降低碳排。北歐及荷蘭推動循環醫療，從醫材重複使用、維修、回收及再製著手，減少一次性用品與廢棄物。

新加坡則結合綠建築、自然通風、智慧能源管理及臨床減碳，並從麻醉氣體、手術室、藥局等流程落實，顯示綠色醫療是全院共同參與的品質改革。

醫學中心 應扮示範角色

醫學中心應扮演示範角色。除了溫室氣體盤查與能源管理，更應優先檢視手術室、麻醉、透析、影像檢查、藥局及癌症治療等高耗能、高耗材流程，建立碳足跡與永續品質改善制度。同時推動綠色採購，要求大型供應商逐步揭露產品碳足跡、包裝、運輸及回收方式，並推廣有效方案。

區域醫院可從高效益、可量測項目開始，包括空調最佳化、智慧用電、手術器械盤精簡、感染性廢棄物分類、藥品庫存與效期管理、行政流程電子化及遠距追蹤。每項改善除評估節能減碳，也應同步追蹤病人安全、成本與員工負荷，避免成為額外負擔。

地區醫院資源有限，可先建立每月用電、用水與廢棄物基線，推動LED照明、空調分區控制、節水、紙本減量、垃圾分類，以及減少過期藥品與不必要的一次性用品。初期不必追求複雜認證，先建立負責團隊、資料紀錄與持續改善機制。

基層診所 降低資源浪費

基層診所則應以預防醫療、數位化與社區健康為核心。透過電子病歷、電子處方、預約分流、遠距追蹤、節能設備及藥品管理，降低紙張、交通與資源浪費。更重要的是做好癌症篩檢、疫苗接種、慢性病管理、戒菸、戒酒、拒嚼檳榔及健康促進，減少疾病惡化與住院需求，這也是最根本的低碳醫療。

政府應建立跨部會協調機制，訂定全國共通並依醫院層級調整的核心指標，涵蓋能源、水資源、廢棄物、溫室氣體、交通及綠色採購，避免各院各自計算、無法比較。同時提供碳盤查工具、教育訓練、人才培育、設備補助及低息融資，並逐步將永續表現納入醫院評鑑、品質改善及健保支付誘因。對中小型醫院與供應商，宜採分階段輔導，避免高成本門檻阻礙參與。

臺灣已有多家醫學中心及部立醫院累積經驗，也具備健保資料、智慧醫療與科技供應鏈優勢。下一步關鍵，是把示範成果轉化為各級院所都能執行的模式。唯有醫學中心帶頭、區域醫院擴散、地區醫院落實、基層診所強化預防醫學與社區健康，再由政府提供明確標準與資源支持，才能從個別綠色醫院，走向2050淨零轉型與永續健康體系。

（作者張金堅為乳癌防治基金會董事長、台大醫學院外科名譽教授）