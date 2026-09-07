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健康 主題館／耳垂冠心溝 中醫：心血管疾病徵兆

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
具懸針紋、山根橫紋、冠心溝民眾，需多注意心血管健康。圖／馬光中醫提供
具懸針紋、山根橫紋、冠心溝民眾，需多注意心血管健康。圖／馬光中醫提供

不少心肌梗塞患者，直至首次發作前，根本不知道自己有心血管問題。事實上，傳統「相由心生」的說法，可用於判斷心血管疾病的發生機率。中醫師黃千瑞指出，若耳垂上出現斜向皺摺，中醫稱為「冠心溝」，經研究發現，具有冠心溝的民眾，比起無冠心溝的對照組，出現缺血性心臟病、中風的風險比率較高。

望診面向 配合問診判定

中醫觀點認為「心主血脈」，黃千瑞說，人的氣血是否充盈，可由臉部神情氣色顯現而出，可藉由「望診面向」觀察心血管系統好壞，以及心臟功能穩定性。不過，臨床上不會單以面向作為心血管疾病的診斷標準，而是合併詢問胸悶、心悸、心臟抽痛、呼吸不暢等症狀，並了解民眾是否有高血壓、高血脂及血糖控制問題。

除冠心溝外，「懸針紋」、「山根橫紋」也是心血管疾病面相的特徵。黃千瑞表示，眉毛中間區域是「印堂」，最佳情況是光澤平滑沒有紋路，當印堂產生縱向紋路，好像懸著一根針，稱之為「懸針紋」；兩眼內側眼頭之間稱作山根，就是鼻子開始要隆起的地方，當山根低陷或出現橫向細紋，就是「山根橫紋」。

按摩神門穴、內關穴護心

黃千瑞說，民眾最害怕的心肌梗塞，在中醫古籍中，與「心痛」、「胸痺」較為接近，臨床上可使用炙甘草湯、丹參、三七、紅花等藥物來活血散瘀、促進血液循環，不過，藥物劑量需要由專業中醫師評估開立，不建議民眾自行購買。

預防心血管疾病，黃千瑞建議，民眾應養成良好生活習慣，少熬夜、飲食避免太油膩或重口味食物、多運動，才是保持身體健康不二法門。平時可透過按摩分屬心經、心包經的「神門穴」及「內關穴」護心，幫助經絡循環；也可飲用中醫經典方劑「生脈飲」，亦有助養心。

中醫 心血管疾病 心肌梗塞

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