屏東台鐵號誌連3天故障 立委徐富癸批故障成本不能一直由旅客承擔

台鐵屏東站到南州之間，連3天號誌故障，造成屏東、潮州始發列車延誤，屏東縣立委徐富癸要求台鐵盡速修復，全面檢討，故障成本不能一直由旅客承擔，這類可歸責於設備的異常延誤，應給旅客合理的退費或補償。

台鐵屏東站到南州站連3天號誌異常延誤，本月4日中午11時發生，5日是上午10時37分，今天6日是中午11時18分發生。台鐵指出，5日受號誌故障事件影響38列次1041分。6日截至下午1時半，影響44列次，每列次平均延誤30到40分鐘。

號誌異常原因，台鐵表示，經檢討發生主因是部分舊型計軸器使用10年以上，連日大雨泡水後又遇日曬，水氣侵入內部電路，內部參數值會跳回初始值，造成異常需重置，已完成系統更新標案，預計11月開始汰換。

台鐵指出，短期已緊急採購新型計軸器進行更換及系統調校，因原系統為雙系互為備援，為降低系統故障對行車運轉影響，將優先修復1系，以降低對列車延誤影響。

立委徐富癸表示，屏東鐵路號誌狀況不斷，鄉親搭火車，三不五時碰上號誌異常、列車延誤，他向台鐵提出，這類可歸責設備異常延誤，應全面檢討改善。他提醒台鐵，設備是台鐵，故障成本不能一直由旅客承擔，這類可歸責於設備的異常延誤，應給旅客合理的退費或補償。