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中信新舞臺藝術節 周六巨偶開唱

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
無獨有偶劇團將於中信金融園區登場。圖／無獨有偶工作室劇團–林筱倩提供
無獨有偶劇團將於中信金融園區登場。圖／無獨有偶工作室劇團–林筱倩提供

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」戶外公益場，九月十二日十四時卅分將在中信金融園區熱鬧登場。無獨有偶工作室劇團將帶來全新綠色製作「演奏吧！好土樂團」，三點五公尺巨偶搖滾開唱，邀請大小朋友一起賞戲、闖關。

今年「演奏吧！好土樂團」由無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音、金鐘編劇林孟寰及金曲入圍音樂設計林喬等聯手打造，作品結合巨偶、童趣偶戲與原創音樂，將中國信託金融園區打造為親子同樂的戶外偶戲派對。

除了大型當代偶戲，戶外公益場也將迎來一群小小操偶師。中信文教基金會偏鄉藝文計畫「夢想家圓夢工程」長期將藝術資源帶進偏鄉，與無獨有偶劇團合作培育全台種子教師。

今年由種子教師帶領新北貢寮實中、宜蘭東興國小、利澤國小及內城國中小學生登台巷演出。每齣戲都從孩子熟悉的家鄉出發，師生從田野調查、耆老訪談，經過一年編劇、製偶與排練，將百年大樹公、淡蘭古道海盜傳奇、柑仔店竊盜案及老街記憶，編創為多元形式的偶戲和故事屋。

活動現場除可與巨偶拍照互動，還能體驗操，中國信託商業銀行、台灣運彩、台灣人壽、新北中信特攻籃球隊及中國信託反毒教育基金會等公益夥伴力挺偏鄉學子，規劃串珠工作坊、高爾夫球切桿、大型彈珠台等趣味關卡，邀請大小朋友一起參與。

中信 藝術節 樂團

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