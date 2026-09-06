竹市飯店住客染退伍軍人病 業者：啟動水質管理、深度清洗水管

新竹市政府日前接獲外縣市轉知退伍軍人病確診病例，調查發現個案潛伏期間曾入住竹市和選旅飯店，衛生局隨即啟動環境採檢，確認汙染源具系統性、非單一樓層，已要求業者清空樓層、暫停收住，並進行供水管線及儲水槽清消。飯店晚間回應，已啟動自主改善，建立每日水質、熱水溫度管理機制，並委託專業廠商深度清洗該樓層客房水管，以維護旅客住宿安全。

飯店表示，接獲通知後全程配合疾管署及衛生局疫調、採檢與訪查，並同步啟動自主改善措施，將依主管機關指導完成水系統改善，以維護旅客健康與公共衛生安全。相關措施包括：自接獲通知起全程配合主管機關疫調與採檢，主動建立每日水質與熱水溫度管理機制，針對該樓層委託專業廠商辦理客房水管深度清洗。

飯店回應，已配合市府建立應變機制，協助受影響旅客住宿安排；涉及退費、改期等消費爭議，將依相關法規及定型化契約妥善處理，降低對旅客的影響。

市府衛生局日前已會同城銷處督導業者落實防疫，包括客房淨空、供水系統清消，並掌握近期住宿旅客名單進行健康關懷。客房清消後須淨空至少2天，再由第三方複驗，經疾管署及衛生局評估無風險後才能解除管制。

城銷處表示，將配合中央疾管署及衛生局等相關單位的防疫措施與指導規範，持續掌握業者改善進度與環境衛生清消狀況。同時，市府團隊已建立應變機制，要求業者淨空管制樓層，並全力協助受影響旅客住宿轉介安排，維護消費者權益。

衛生局表示，依「傳染病防治法」第37條，地方主管機關可採取場所管制、撤離等防疫措施，業者若拒絕或妨礙，最高可罰30萬元，限期未改善得按次處罰。另提醒退伍軍人病不會人傳人，主要經吸入或嗆入含退伍軍人菌的氣霧、水滴感染；如有疑問可洽市衛生局防疫專線或疾管署1922。