正式跨進銀髮運動！全國首創「銀髮族AI體適能指導員」台中首發

面對台灣正式進入超高齡社會，銀髮健康、運動指導與科技應用逐漸成為未來重要課題。長期投入運動人才培訓、銀髮健康及AI應用發展的蔡良慶，近期進一步將人工智慧導入銀髮族體適能領域，推動全國首創「銀髮族AI體適能指導員」，並於6日在台中軟體園區藝術廣場3樓舉行首映發表暨開訓典禮。

Rise運動專業人才培訓與發展系統董事長蔡良慶指出，這次最重要的概念，不只是「教大家怎麼使用AI」，而是思考AI究竟如何真正走進銀髮族的運動與健康服務現場。

本次研發內容從傳統體適能教學進一步延伸，整合了「AI智慧檢測」、「AI × 運動處方」、「AI互動運動」、「健康數據管理」以及「AI高齡照護應用」五大方向，希望透過AI協助身體與體適能相關數據分析，並依據個人狀況與評估結果，探索更具個人化的運動規劃方式。

中華民國運動指導員推廣協會理事長鄭開允指出，台灣未來面對的不只是高齡人口增加，更重要的是如何讓科技真正協助第一線的健康、運動及照護工作者。

「AI不應該只存在電腦裡，而是要真正進入生活、進入運動現場，最後能夠實際幫助銀髮族。」蔡良慶提到，從過去投入運動領域，到近年逐步接觸銀髮健康、人才培訓及人工智慧應用，這次嘗試把不同領域重新整合，也是一項全新的挑戰。

蔡良慶表示，首場發表只是一個起點，未來希望持續累積實際教學及應用經驗，讓AI與銀髮運動的結合不只停留在概念，而能逐步發展成真正可以落地的服務模式。

蔡良慶說，從過去投入運動領域，到近年逐步接觸銀髮健康、人才培訓及人工智慧應用，這次嘗試把不同領域重新整合，也是一項全新的挑戰。

「我們希望做的不是追AI的流行，而是提早去做未來一定會發生的事。」蔡良慶強調，當高齡化與人工智慧兩個趨勢交會，銀髮健康服務也勢必迎來新的改變，而這次希望從台灣開始，先踏出第一步。